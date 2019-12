Goyeneche a Mujica: "No son las 'feministas ruidosas' las que pusieron a Manini de comandante en jefe"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche, salió este viernes al cruce del expresidente José Mujica por sus dichos en la entrevista del semanario Voces de este jueves, y respaldó a Constanza Moreira, líder de su sector Casa Grande del Frente Amplio, quien también fue criticada por el exmandatario.

Goyeneche compartió esta tarde en su cuenta de Facebook una publicación respondiendo al expresidente, aunque sin nombrarlo. En uno de los pasajes subraya que "no son las ‘feministas ruidosas’ las que pusieron a Manini de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. No es la estridencia de las feministas la que genera la aparición de movimientos reaccionarios, como no es la pollera demasiado corta la que provoca las violaciones a niñas y mujeres".

En esa línea, agrega que “es con el movimiento feminista y el Frente Amplio que se declaró antipatriarcal que construiremos una sociedad más igualitaria”.

La publicación comienza señalando que "hay palabras de compañeros que duelen", en referencia a los dichos de Mujica, y que el Frente Amplio "tiene mucho para pensar sobre su relacionamiento con los movimientos sociales, y fogonear una contradicción entre feminismos y lucha de clases, aunque propia de ciertas generaciones, es una postura que no podemos tolerar".



Este sábado se llevará a cabo un Plenario Nacional del Frente Amplio en la Huella de Seregni. Señaló que allí "hablarán" de esta "autocrítica" y dijo que "sería bueno que quienes tengan algo para decir lo vuelquen en esos espacios y no seguir atacando compañeros históricos y compañeras que han dado todo desde su militancia como también desde la tan ninguneada academia".



Como integrante del sector Casa Grande, que lidera Moreira, dijo que la “respaldan” por "su inigualable aporte político y también académico en la lucha por la izquierda, por los derechos humanos y por los derechos de las mujeres”.



Además, señaló que estos “aportes” Moreira los hizo “muchas veces poniendo la cara frente a ataques reaccionarios como los que en estos tiempos levantan la voz de grupos neonazis, militares que reivindican la dictadura y círculos que amenazan la democracia a días de una elección”.



Hacia el final de esta publicación, Goyeneche envía un “abrazo y sororidad” a Moreira y “a las compañeras que en sectores donde las voces masculinas son hegemónicas y tienen que luchar día a día” y “a todas las feministas que sabemos trabajando en los barrios por las más vulneradas” dijo, y remató señalando: “Seguiremos militando por una izquierda feminista”.



Estas palabras van en línea con el mensaje que publicó hoy el sector Casa Grande a través de su cuenta de Twitter, respaldando a Moreira y apuntando contra el expresidente por sus declaraciones.

Guido Manini Ríos fue nombrado como comandante en jefe del Ejército el 2 de febrero de 2015 por Mujica, pocos días antes de pasarle la banda presidencial a Tabaré Vázquez.

Otro de los dirigentes que se expresó este viernes sobre las palabras de Mujica fue el exprecandidato presidencial, histórico dirigente del Sunca y senador electo, Óscar Andrade.

Este escribió en su cuenta de Twitter: "Constanza no fue la que promovió a Almagro, ni fue a visitar a Dalmao, no recibio a las Damas de Blanco, ni impulso a Manini, si la autocritica fuera un cuchillo todos lo agarran por el lado del mango y a veces con los años es peor, mucho peor. Mi solidaridad con la compañera".