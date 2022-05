Goyeneche planteó "preocupación" por la "ampliación" del rol de las FF.AA en el Estado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fabiana Goyeneche, directora de Relaciones Internacionales de la Intendencia de Montevideo (Intendencia de Montevideo) e integrante del sector Casa Grande (Frente Amplio), sostuvo esta mañana que le "preocupa" la "presencia cada vez más fuerte" de militares en políticas sociales.

En la asamblea de Casa Grande, de este sábado, se marcó en el primer punto su "compromiso" con "la desmilitarización del Estado, de la sociedad y de la educación". Al respecto, el sector "denunció" que existe "un revisionismo en materia de derechos humanos por parte de sectores nostálgicos de la dictadura cívico-militar", y abogaron por "nunca más terrorismo de Estado".

Consultada sobre este punto en Doble Click (Del Sol), Goyeneche remarcó: "Particularmente en este momento tenemos una enorme preocupación de cómo se va ampliando no solamente el rol y funciones que las Fuerzas Armadas van cumpliendo en el Estado oficialmente, sino también cómo van permeando de otra manera, y sobre todo por la presencia de militares o que fueron militares en distintos espacios del Estado en áreas que no son para nada específicamente pertenecientes de manera funcional".



Planteó que el sector busca una "desmilitarización en todos los sentidos" y "no ampliar la presencia e incidencia de las Fuerzas Armadas". Aseguró que actualmente "hay políticas sociales de alimentación, de asistencia, cada vez más, e incluso en otros espacios del Estado, en ministerios, espacios de gobierno donde la presencia militar es cada vez más fuerte y el proceder también tiene una impronta que (se) vincula con las Fuerzas Armadas y con lo militar".



Ante la repregunta de si la presencia militar en sí misma es incorrecta así sea sirviendo un plato de comida, respondió: "Hay que politizarlo y problematizarlo, no es que la presencia no esté bien, es preguntarnos quién debe cumplir ese rol, quién cumple ese rol de mejor manera y por qué entendemos que un brazo u otro del Estado es el que lo debe cumplir mejor".



Sobre su planteo de abogar por una desmilitarización en la educación, puntualizó que no se refieren a la "militarización de la educación" sino respecto a la "democratización de la educación y la forma en que se provee" para que "sea la misma para todas las personas".



Indicó que la educación pública "en todas sus formas" debería ser "brindada siempre de la misma manera y en todos los espacios de forma civil". Valoró que hay "expresiones" que buscan "ampliar la formación militar, del liceo militar, e incluso generar otras formas de educación secundaria y terciarias que siguen las formas, las políticas y la orientación del liceo militar", dijo.

Goyeneche planteó que desde el sector que integra "preocupa" algunos ejes "que descienden" de Cabildo Abierto vinculado a esto. "Tanto respecto a la educación, como la política que Cabildo Abierto ha sostenido desde sus orígenes con respecto a los Derechos Humanos, la propuesta de personas mayores de 65 años que están privadas de libertad condenadas por delitos de lesa humanidad".



"No es que vengamos a oponernos a algo que está haciendo Cabildo Abierto por Cabildo Abierto en sí mismo, sino que tiene que ver con nuestra propia trayectoria y origen (...) pero sí si reivindicamos en esta décima asamblea nuevamente estos principios es porque vemos un avance en ese sentido", expresó.



De todos modos, apunto que el partido socio de la coalición oficialista en el Parlamento "sistemáticamente tiene una política de revisionismo de los Derechos Humanos, de la época de la dictadura cívico-militar, de propuestas para no cumplir las condenas de las personas privadas de libertad y condenadas por cometer delitos de lesa humanidad, sí, específicamente hay propuestas de Cabildo Abierto que nos tienen con muchísima preocupación y sabemos que no somos los únicos", dijo.