Gonzalo Ferreira sobre la coalición: "Le saca Cabildo Abierto y el rancho queda tembleque"

Gonzalo Ferreira, uno de los hijos del líder histórico del Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate, asumió este miércoles como suplente de Guido Manini Ríos en el Senado.

En rueda de prensa Ferreira fue consultado acerca del rol de Cabildo Abierto dentro de la coalición de gobierno: "Creo que es una pieza fundamental de la coalición. Le saca Cabildo Abierto y el rancho queda tembleque".

Ferreira dijo además sobre su propia trayectoria política que hay "dos temas", por un lado "el partido" y por otro "el ADN". "Blanco es una cuestión biológica, más que cuanto calza, usted puede amputarse un pie. Yo soy blanco congénitamente. Y soy de Cabildo Abierto porque soy de Manini. Por cómo es Manini me sentí interpretado. Desde antes de aceptar yo soy maninista", comentó.

El senador suplente también fue interrogado acerca de los dichos de Manini Ríos acerca de los familiares de desaparecidos durante la dictadura (1973-1985). El excomandante en jefe del Ejército afirmó que hay familiares que "siguen prisioneros de ese odio que los ha movido toda la vida". Manini Ríos hizo estas declaraciones en una entrevista publicada a fines de setiembre con Mejor Dicho, un sitio realizado por periodistas del último año de la carrera de Comunicación de la Universidad Católica.

"No voy a decir cosas que usted quisiera que yo dijera", respondió este miércoles Ferreira. Ante la repregunta del periodista, indicó: "¿Pero usted se imagina que en algo muy importante puedo discrepar con Manini? Lo que no quiere decir estar de acuerdo con interpretaciones que otros pueden dar. Pero ustedes no me convocaron para hablar de Manini que lo ven todos los días".

Por otro lado, Ferreira fue consultado acerca de qué responde a quienes critican la presencia de militares en el Parlamento: "Ah, pero que no sean sonsos". "Y no voy a ir de babysitter ni de psicólogo de por qué cada cual piensa lo que se le da la gana", añadió.