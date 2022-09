Calabria: no hay que dejar que "secuestren" la política "los berretas que dictan veredictos basados en la ruindad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luis Calabria, exdirector del Ministerio del Interior, habló de su renuncia a la cartera luego de que se expusiera que tanto él como su familia hicieron uso del Hospital Policial. Para Calabria, la política es "una actividad noble" que no se puede rebajar "a la caricatura de la reyerta, ni dejar que a la política la secuestren los berretas que dictan veredictos basados en la ruindad".

El exidirector del Ministerio del Interior ofreció una entrevista a El Observador en la que expresó que la exposición de su familia ante la opinión pública fue determinante para su renuncia.



Para Calabria, "se juntaron dos factores": "uno es el hecho, y el otro es el del uso político del hecho". Por un lado, está el hecho de si las autoridades del Ministerio tienen derecho o no a utilizar el Hospital Policial. Ante esto, para el ex número tres de la cartera, "la opinión política que tiene el gobierno es que está mal" darle uso —como expresó directamente el presidente—.



Por otro lado, responsabilizó a Tv Ciudad de dar la noticia, que luego todos los medios de comunicación confirmaron y replicaron. "La forma de la presentación de la noticia por el medio oficial de la Intendencia de Montevideo me marcó que iba a venir un uso político del hecho", aseguró Calabria a El Observador.



El exjerarca asegura que la forma en que se dio la noticia "evidenciaba que no habría escrúpulos" por lo que decidió dar un paso al costado.



Sobre si su decisión de renunciar fue exagerada, respondió: "No sé si fue exagerado o no, yo era el dueño de mi reacción y las consecuencias las corro yo. ¿Quién tiene un “reaccionómetro”? En todo caso exagerado fue usar a la familia para equiparar cosas que no son equiparables".



A pesar de no estar "dolido con la política", sí expresó estar "preocupado" por ella: "No quiero que sea un escenario para la villanía ni para que se la bastardee deformando su sentido y haciéndola un emporio de bajezas".

El presidente "más temprano que tarde" convocará nuevamente a Calabria para trabajar, dice director de convivencia En la entrevista con El Observador, Calabria dijo que por el momento se refugia "en los afectos, en la familia". "Luego vendrá lo que tenga que venir en lo profesional", aseguró.



El director de convivencia del ministerio del Interior, Santiago González, dijo en diálogo con el programa Punto de Encuentro (Universal) que el presidente "más temprano que tarde" convocará nuevamente a Calabria para trabajar en el Gobierno.