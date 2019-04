Ministro de Industria deberá indicar situación de deuda venezolana con empresas uruguayas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los legisladores blancos del sector Todos Rodrigo Goñi y Amin Niffouri convocaron este martes al ministro Guillermo Moncecchi a comparecer mañana ante la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes.



El objetivo es conocer la situación actual de la deuda del Estado venezolano con varias empresas uruguayas que exportaron en el marco del acuerdo entre el gobierno del presidente Tabaré Vázquez y de su par Nicolás Maduro, que fue celebrado en Brasilia en julio del 2015, indicaron los diputados a través de un comunicado.

Goñi indicó que el gobierno debe explicar lo ocurrido con los negocios con Venezuela y hacerse cargo de sus acciones "porque es el principal responsable de haberlos generado a partir de aquel anuncio que con bombos y platillos trasmitió el presidente Vázquez en Brasilia en julio de 2015, en el que no sólo alentaba a las empresas uruguayas sino que daba garantías de cobro", expresó.



"Aunque no se pudo determinar el por qué de los privilegios otorgados a empresarios uruguayos para intermediar con el Estado Venezolano, al menos se deberá explicar por qué algunos exportadores cobraron y otros no, y cuáles fueron los criterios para distribuir los fondos ingresados al Fideicomiso administrado por el Bandes", agregó el diputado.

El legislador indicó además que: "Es necesario conocer con precisión todos los montos que entraron al Fideicomiso, su origen y cómo se determinó su destino".



Goñi informó que está al tanto de las reuniones llevadas a cabo entre el Ministerio de Industria y varias empresas para encontrar soluciones a los problemas económicos que presentan "a consecuencia de los incumplimientos en los pagos por parte de Venezuela", según se expresa en el comunicado en el que se puso como ejemplo la situación de la industria Urutransfor.



El legislador buscará saber si se están pensando medidas para adoptar, similares a las realizadas en el sector lácteo o, en caso contrario, solicitará que se busquen soluciones para prevenir cierres y juicios millonarios al Estado "por su clara responsabilidad en los hechos".