En 2007 el gobierno uruguayo ofreció base antártica a Venezuela

En el año 2007 el gobierno uruguayo se comprometió a “apalancar” que Venezuela fuera “miembro consultivo” del Tratado Antártico, y otorgar la concesión de una Estación Antártica de Uruguay.

Esta información surge de la respuesta del Ministerio de Defensa a un pedido de informes del diputado Álvaro Perrone sobre las misiones de la Armada Nacional llevadas a cabo durante los períodos de gobierno 2005-2010 y 2010-2015, a la que accedió El País.



En un pasaje de la respuesta, se establece que en un mensaje proveniente del Comando General de la Armada Venezolana, dirigido al comandante de la Flota contralmirante Hugo Viglietti, fechado el 21 de diciembre de 2007, se informa que se suministraron “US$ 466 mil para la contratación de bienes y servicios para las investigaciones científicas, cancelación de pasajes aéreos y viáticos. Por otro lado se dispusieron US$ 300 mil para la cancelación de costos de combustibles y lubricantes que requiere el buque para llevar adelante dicha expedición”.



Otro documento interno de Venezuela solicita “la dotación de combustible y lubricantes por una cantidad equivalente a US$ 300 mil para la campaña Antártica del ROU 26 Vanguardia de 2008, a fin de conseguir a futuro la concesión de una Estación Antártica a la República Oriental del Uruguay y apalancar en el Tratado Antártico el cambio de miembro adherente a miembro consultivo, lo que daría al gobierno de Venezuela la posibilidad de voz, voto y veto”.



En otro documento, fechado el 15 de noviembre de 2007, se establece que “mediante la presente y de acuerdo a la comunicación anexa de fecha 31 de octubre del presente año remitida al vicealmirante comandante general de la Armada (venezolana) Zahim All Quintana Castro, se solicita la dotación de combustible gasoil y de aceite para una cantidad equivalente a US$ 300 mil, con el fin de apoyar la realización de una campaña hidro oceanográfica en la Antártida en el año 2008 a bordo del buque Vanguardia (ROU-26), proyecto que la República Bolivariana de Venezuela, a través de su Armada realizaría en conjunto con la Armada de la República Oriental del Uruguay, con el fin de recibir en un futuro la concesión de una estación antártica perteneciente a Uruguay y apalancar en el Tratado Antártico, el cambio de estatus de miembro adherente a miembro consultivo, lo que le daría a nuestro país (Venezuela), la potestad de voz, voto y veto”.



En 2005, la viceministra de Innovación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República Bolivariana de Venezuela, Nuris Olivera Guevara, visitó Uruguay dos veces.



Según la respuesta al pedido de informes, en conversaciones con el entonces subsecretario de Defensa, José Bayardi, se planteó la posibilidad de “apoyar ejecuciones de expediciones antárticas conjuntas que pudieran realizar aportes favorables para los intereses de ambos países y promover especialmente en el ámbito latinoamericano los fines y objetivos del Tratado, tanto a nivel proyectos científicos de investigación, como de trabajos de campo en la Antártida”. Asimismo, se informa sobre otras dos visitas de autoridades del gobierno y la Armada venezolana, pa-ra “precisar aspectos de la posible campaña antártica a realizar”, aunque no da detalles del acuerdo.