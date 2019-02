Gobierno uruguayo "defiende a la dictadura" y es "proChávez", de acuerdo a Sanguinetti

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente Julio María Sanguinetti apeló a la figura de Hugo Batalla al asegurar que muchos colorados que votaron al Frente Amplio (FA) regresarán al batllismo.

“El Partido Colorado es el partido de la historia, es el partido asociado a la construcción de las grandes instituciones del país. Las instituciones educativas del país y sociales del país. De las legislaciones sociales del país. Desde las primeras hasta las últimas. Desde la ley de las ocho horas de don Pepe hasta los centros CAIF de nuestros últimos gobiernos”, afirmó.

“El Batllismo representa a esa concepción esencial. Nosotros representamos eso y lo seguiremos representando. Mucha gente con sentimiento batllista en algún momento buscó en el Frente. El propio general (Líber) Seregni fue batllista. Mi querido amigo Hugo Batalla fue fundador del Frente. Batllista, compañero mío. En aquel momento él sentía que el partido no lo estaba representando suficiente y allá marchó. Y un día retornó para hacer aquella fórmula para mi tan gratificante en el año 1995. Y gobernamos desde el 95 al 2000 junto a Hugo para hacer la reforma de la seguridad social, derrotar a la inflación, la educación y todo lo que hicimos en aquel momento”; continuó.

“Hay mucha gente que sí puede retornar en la medida que sienta que el Batllismo es hoy una ideología que va más allá del Partido Colorado”, aseveró.

Sanguinetti reiteró que en marzo próximo hará público si decide encabezar uno de los sectores colorados para las elecciones internas de mediados de año. “Vamos a definir en marzo. La primicia no será hoy”, bromeó.

Por otro lado, el exmandatario aseguró que el gobierno del presidente Tabaré Vázquez estuvo “muy mal” a lo largo de la crisis desatada en Venezuela. “Y ha estado muy mal en todos estos años. A mi me asombra que a algunos periodistas internacionales les llama la atención que el Uruguay democrático esté hoy en la posición que está. Yo les digo: ‘señores, este ha sido un gobierno militantemente chavista a lo largo de todos estos años. Muy especialmente en el periodo del gobierno de José Mujica’. Y lo es hasta ahora que defiende a la dictadura”, aseveró Sanguinetti. “Ahora invocan a la neutralidad. Algo imposible por dos causas. Primero porque el Frente no es neutral. El gobierno es proChávez. lo han sido, lo han dicho y lo han repetido. No lo pueden negar porque es eso”, añadió.

Sanguinetti participó en la noche del martes en Maldonado del acto de homenaje al fallecido dirigente colorado Benito Stern, quien murió hace un año atrás. El acto se cumplió en el complejo ex ANCAP del centro de Punta del Este donde coincidieron, además del intendente de Maldonado Enrique Antía, otros dirigentes blancos y colorados.