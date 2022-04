Gobierno "sigue sin tener agenda real" y "no va a haber lógicas de diálogo nacional", dijo Bergara

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador frenteamplista Mario Bergara apuntó este martes contra el gobierno, que consideró no tiene una "agenda real", al mismo tiempo que aseguró que este "dejó claro" que "no va a haber lógicas de diálogo nacional".

En diálogo con Primera Mañana (Radio El Espectador), el senador del Frente Amplio fue consultado esta mañana sobre si es posible pensar un acuerdo mayor entre el oficialismo y oposición, y respondió: "En términos generales, está claro que no va a haber lógicas de diálogo nacional. El gobierno lo dejó claro. El ámbito de diálogo natural es el Parlamento".

Luego, dio un paso más y apuntó contra la actual conducción: "El gobierno sigue sin tener una agenda real, profunda, de crecimiento y desarrollo. Primero hay una ausencia grande de proyectos. (A) las comisiones de trabajo parlamentarias 'les sobra el tiempo' porque no hay proyectos".

Aludiendo a las medidas que adoptó el gobierno para contener el alza de precios en un contexto de guerra en Ucrania, señaló: "En todo caso, vienen proyectos de un artículo o dos".



A pesar de las críticas, consideró que el ámbito parlamentario "siempre va a ser de diálogo". La oposición apoyará "las cosas que entendamos hay que acompañar", dijo. "La inmensa mayoría de los proyectos vinculados a la pandemia fueron votados por unanimidad", aseguró.



Consultado sobre si el Frente Amplio apoyará la reforma de la seguridad social que se prevé, enviará este año el Poder Ejecutivo, manifestó: "El gobierno es mano. No sabemos cuál es la propuesta porque se trabajó en una comisión de expertos, hubo un diagnóstico, se conversó entre todos —partidos políticos, oposición y sectores sociales— donde se llegó a un documento donde, por ejemplo, el Frente Amplio coincidió con algunos puntos y no con otros, pero a la hora de la propuesta los expertos del gobierno trabajaron aisladamente", criticó.



"El gobierno no convocó a la coalición, trabajó aisladamente y trajo un documento pronto", afirmó.



"Nosotros no vamos a emitir mayores opiniones sobre el tema hasta que no esté sobre la mesa el proyecto de ley que envíe el gobierno al Parlamento", subrayó.