El gobierno sale a defender logros con spot publicitario

Faltan 32 días para que los uruguayos concurran a las urnas y el gobierno emitió un spot publicitario en redes sociales para defender uno de los logros que el oficialismo ha destacado desde que llegó al poder: la mejora en la distribución de la riqueza.

La pieza audiovisual fue criticada por dirigentes de la oposición política, quienes acusan al Poder Ejecutivo de usar fondos públicos para hacer una publicidad electoral a favor del Frente Amplio.

Las imágenes fueron realizadas de forma profesional. Unas reposteras preparan una torta con una decoración especial: la gráfica del índice Gini. Ese es el nombre del indicador que muestra cuán igual o desigual es una sociedad. Uruguay es el país mejor ubicado de la región en ese rubro. Una voz en off, acompañada de una música marcial le da cierta épica, se encarga de reforzar el concepto: “Uruguay está primero en el índice Gini, eso quiere decir que somos el país de América Latina que reparte más equitativamente los ingresos. En uruguayo: el que mejor reparte la torta”. El cierre del spot refuerza la idea gráfica: repartir la torta.

Esta es la imagen que el Frente Amplio ha utilizado en sus discursos para diferenciarse de los gobiernos blanco y colorados. Los frentistas remarcan que en sus administraciones “la torta” -es decir, la plata, la riqueza- se reparte al mismo tiempo que se hace crecer.

El video (spot publicitario) que circula por redes sociales, que dura un minuto y quince segundos, lleva el logo de Presidencia de la República y conduce a la página de “Gobierno de Cercanía”. En Facebook, la plataforma que permite alcanzar a más público, figura en 18 posteos pagos por el propio gobierno. ¿Publicidad electoral encubierta?

El senador del Partido Nacional Álvaro Delgado criticó la acción del gobierno por entender que “sí es” una publicidad encubierta. “Nos sorprendió este spot, que pensamos que era del Frente, pero resulta que es del gobierno, y el gobierno es uruguayo no del Frente”, dijo a El País.

Para el legislador opositor el gobierno de Tabaré Vázquez está gastando dinero público con fines electorales. “Esperaba un gobierno que se mantuviera al margen de la campaña siguiendo las restricciones constitucionales. Es una vergüenza”, apuntó Delgado.

El expresidente y precandidato colorado Julio María Sanguinetti dijo ayer en un acto público que es necesario derogar la llamada “ley de Medios”.

“Hoy estamos viviendo una ignominia, una afrenta que duele. La ley de Medios es un instrumento para que el oficialismo imponga sus verdades.

Hay un aluvión de propaganda que bajo el rótulo de información está constantemente intentando un adoctrinamiento en pleno período electoral. Es una inmoralidad política y un atentado a la libertad lo que estamos viviendo”, opinó el dos veces jefe de Estado.

Por su parte, el director de la Secretaría de Comunicación de Presidencia, José Luis Veiga, explicó a El País que no estaba al tanto del contenido del spot publicitario pero sabía que había sido realizado por los funcionarios de la dependencia.

Aclaró que no estaba al tanto si se trataba de la campaña de “bien público” enmarcada en la “ley de Medios”.

Montserrat Ramos es publicista y trabajó en campañas electorales desde la de Hugo Batalla de 1989. A su entender no hay duda que es publicidad electoral encubierta.

“Es un spot a favor de un partido, en campaña electoral, pero disfrazado de datos de la gestión de un gobierno. Es, sencillamente, publicidad encubierta”. La prueba está en el cierre del video: “Es tu derecho saberlo y nuestra obligación contártelo”.

Ramos sabe de lo que habla. Es docente de Comunicación Política en Universidad ORT, fundó el Círculo Uruguayo de la Publicidad y trabajó en campañas electorales de, al menos, cuatro partidos políticos, incluyendo aquella que llevó a Rafael Michelini al Senado por primera vez. Y es esa experiencia la que le hace reconocer que “no es extraño” que en año electoral sucedan estas cosas. “Es obligación de todo gobierno rendir cuentas de lo que hizo. Eso es lo correcto. Pero, en la práctica, esa rendición no se comunica con eficacia año a año y se hace virulenta en épocas electorales. Sucede en Uruguay y en el mundo”.

“La gente vota por las emociones”

El coeficiente de Gini (o índice cuando se expresa en escala de 100) es una variable que suelen usar los economistas y los analistas sociales, pero que no necesariamente es conocido por el común de los mortales. Esa “información racional”, dice la publicista Montserrat Ramos, especialista en comunicación política, “es un tipo de información que no le llega a la masa de votantes. El público poco capacitado, poco formado, necesita a un interlocutor que le valide sus ideas y eso es lo hace el líder de opinión (el político, el artista, el jugador de fútbol, el periodista o, en algunos casos, el padre de la familia)”.

A la hora de votar, cuenta, el ciudadano se define en un 90% por factores emocionales, y “solo un 10% es meramente racional”. Luego, en el discurso, “se intenta justificar el voto desde lo racional”.

Pero en el caso concreto del spot de Presidencia, entiende Ramos, no apunta a la mayoría de votantes sino al frenteamplista desencantado, a ese que explica, según las encuestas, el alto número de indecisos y de votos en blanco. “En política, las campañas publicitarias no son definitorias. Una buena campaña no te hace ganar una elección. Pero sí es decisivo que sin una campaña de publicidad se pierde una elección”. Lo que hace el gobierno, en este spot, “es fortalecer la gestión positiva y que los enemigos se encarguen de lo malo”.

En el inicio del mandato, el presidente Vázquez ordenó recortar la publicidad oficial en los medios masivos, al menos de todos aquellos organismos que no estén en competencia. La medida -junto con la no provisión de algunas vacantes en el Estado- apuntaba a equilibrar las cuentas públicas y a reducir el déficit fiscal. El gobierno inició su actual Administración con un déficit de 3,5%. Ese número está hoy en 4,5% del PIB.

El Ejecutivo autorizó tres campañas en un mes

Este es el mes de la primera infancia, lo habrá escuchado en la radio o visto en la televisión. Está vigente la ley de Promoción de Empleo, estos días se lo recordaron en radio y televisión. La ingesta de alimentos con mucha grasa es nociva, tal vez se lo contaron por radio o televisión. En lo que va de mayo son tres las campañas de “bien público” que autorizó el Ministerio de Industria bajo el amparo de la “ley de Medios”.

El artículo 95 de la polémica normativa obliga a los canales de televisión y a las emisoras de radio a ceder, gratuitamente, 15 minutos diarios de espacio de aire a las campañas de “bien público”. Los titulares de los medios de comunicación se habían quejado de esta disposición, pero la Suprema Cor- te de Justicia zanjó la discusión diciendo que es “constitucional”.

Hasta mayo, el gobierno venía promoviendo una campaña por mes, incluso a veces dejaba pasar un período sin avisos. Pero el 8 de mayo autorizó tres al hilo, esas que ya están al aire y que continuarán hasta el 31 de mayo.

Según la catedrática de Publicidad de la Universidad ORT, Montserrat Ramos, el uso de este espacio “para una campaña de vacunación o de solidaridad es de bien público”. Pero, advirtió, “cuando se promocionan resultados de un gobierno es propaganda, una publicidad ideológica”.

La publicista contó que, en publicidad, “15 minutos de aires es un montón” y que la ley uruguaya está “a mitad de camino entre el uso de los medios que hacen los gobierno en democracia y el que hacen los gobiernos totalitarios, sean de izquierda o de derecha”. ¿En qué sentido? “En que las empresas deben ceder gratuitamente un espacio al gobierno de turno y que, a su vez, los partidos de la oposición no tienen un espacio en igualdad de condiciones”.