Gobierno rechazó la intervención de FIFA y AUF decidió apelar

El fútbol uruguayo enfrenta hoy una situación compleja. Para algunos directivos de clubes, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) está al borde de la desafiliación de la FIFA si se opone a la intervención que esta decretó el martes 21. Otros entienden que el tema ya fue laudado y que hay que acatar la decisión del organismo rector del fútbol mundial.

En una rápida movida, el gobierno salió ayer al cruce de la decisión de la FIFA de descabezar a la Asociación Uruguaya de Fútbol e instalar un comité de regularización que durará hasta el 28 de febrero de 2019.

Según fuentes cercanas a los presidentes de los clubes, el gobierno le hizo llegar su respaldo a la Asociación y manifestó su preocupación por los argumentos esgrimidos por FIFA para decretar la intervención. A juicio del gobierno, no corresponde un descabezamiento de la AUF, ya que no se configuró una violación de los estatutos. Es que es el Ministerio de Educación y Cultura el organismo encargado de controlar dichos estatutos y otorgar las personerías jurídicas de las instituciones civiles privadas como la Asociación Uruguaya de Fútbol.

En la tarde de ayer, la AUF decidió recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), un juzgado internacional independiente que trata asuntos deportivos, para impedir que la FIFA intervenga la Asociación. Una delegación, integrada por el actual presidente de la AUF, Edgar Welker, viajará a Paraguay a reunirse con jerarcas de la Conmebol.

Sin competencias.

En una rueda de prensa efectuada ayer en la Estación Central de Ferrocarriles de AFE, la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz dijo que "no puede haber un organismo internacional que intervenga asociaciones nacionales", en referencia a la decisión de la FIFA.

Según Muñoz, tanto los cambios de estatuto como lo que debe hacer una asociación civil dentro del país "son competencia del Uruguay, no de los organismos" internacionales. "Por ahora el ministerio está observando las negociaciones que está haciendo la propia AUF con la FIFA", expresó Muñoz y destacó que "las violaciones de los estatutos corresponde estudiarlas cuando alguna de las partes hace la denuncia".

Jorge Pablo Maqueira, director de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales del Ministerio de Educación y Cultura, dijo, en una entrevista concedida El País, que la FIFA desconoció las leyes uruguayas referidas a las asociaciones civiles al decretar una intervención en la Asociación.

—¿La FIFA tiene potestades jurídicas para intervenir una asociación civil como lo es la AUF?

—En principio y con los datos que tenemos sobre la mesa, que no son muchos, parecería como que no. La AUF es una asociación civil. Y el control administrativo de las asociaciones civiles lo tiene el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Educación y Cultura. Esos son los organismos que pueden intervenir una asociación civil en Uruguay. Ello no significa que las entidades internacionales (FIFA), a las cuales forman partes las asociaciones civiles, no puedan tomar medidas ante un incumplimiento, pero solo en el ámbito de su competencia.

—¿De cierta manera la FIFA excedió sus competencias al decidir intervenir la Asociación?

—Con todas las salvedades que le estaba comentando, le diría que sí. Quien tiene la competencia para hacer una intervención es el Ministerio de Educación y el Poder Ejecutivo.

— Pero la AUF tiene un contrato que la vincula a la FIFA.

—La FIFA agrupa federaciones nacionales. Tiene su reglamentos y sus estatutos. Las sanciones (a una federación como la AUF) tiene que ser en ese ámbito. Y no en otro.

—Lo que puede hacer la FIFA con la AUF como asociación civil sería desafiliarla y no intervenirla. ¿Es así?

—En un principio la situación sería esa. En su ámbito de competencia, la FIFA podrá tomar las medidas que entienda convenientes. Pero en Uruguay la ley establece claramente cuáles son los organismos que pueden realizar esas acciones.

—¿La FIFA incumplió leyes de Uruguay al intervenir la AUF?

—Por lo menos hay una especie de desconocimiento de la FIFA a las leyes uruguayas.

—Si un organismo mundial descabeza a las autoridades de la AUF, es evidente que hay una violación a las normas de este país. ¿Es así?

—Sí. Sería ese el razonamiento.

—¿Qué puede hacer el gobierno ante esta situación?

—No tenemos un conocimiento formal de ningún cambio en la Asociación. Obviamente estamos atentos a lo que pasa. Seguimos reconociendo al actual Ejecutivo de la AUF como las autoridades naturales de la Asociación.

—¿Es posible que el gobierno no reconozca a los interventores de la FIFA como autoridades de la AUF?

—Habrá que ver cómo se hace la intervención de la FIFA; si se efectúa con desplazamiento o no de autoridades o si es monitoreo. No tenemos muy claro cuál es el alcance exacto de la medida de la FIFA. El tema es que la FIFA en Uruguay no tiene accionar jurídico.

Medidas graves.

El martes 21, la FIFA resolvió intervenir el fútbol uruguayo alegando que el proceso electoral en la AUF no cumplía con los requisitos de transparencia que establecen los estatutos del organismo rector del fútbol mundial y de la Conmebol.

La AUF tenía plazo hasta el 2 de diciembre de este año para modificar sus estatutos. No obstante, ayer trascendió que los jugadores de fútbol de la selección uruguaya y otros actores habían solicitado por carta a la FIFA y a la Conmebol que intervengan la AUF. El documento fue firmado por Marcelo De León en representación de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf), Gustavo Bares en nombre de la Organización de Fútbol del Interior (OFI), jugadores de la selección nacional e integrantes de la Mutual, según un documento al que tuvo acceso El País.

"Tal como se ha demostrado a lo largo de los últimos 20 años en la vida de la AUF, la composición de la Asamblea de los Clubes ha sido irregular, antidemocrática y no plural. Ha llevado a la misma a tomar decisiones sesgadas, viciadas e incluso en ocasiones gravemente perjudiciales contra los propios intereses de la asociación y del mundo del fútbol", expresa la misiva. Agrega que la intervención "se hace urgente" y "del todo necesaria" estando dispuestos los colectivos firmantes a tomar las medidas necesarias, sin descartar ninguna, ni las más graves, a fin de que se pueda iniciar esta nueva etapa en el fútbol de Uruguay.

La Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados recibirá hoy al subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, para que explique si la cartera intervino o no en una licitación de la AUF para la adquisición del sistema informático de reconocimiento facial del Estadio Centenario.

Visiones.

Luis Enrique Gallo "No hay motivo legal, sí político" "Fue una sorpresa la intervención. El estatuto que rige hoy la AUF no fue violado y otra cosa es el estatuto de FIFA que hace cuatro años está para aprobarse y no se ha aprobado. No encuentro motivos legales para la intervención, sí políticos. El tema de las escuchas y que la Justicia esté actuando generó ruido a nivel de la FIFA", dijo el diputado oficialista Luis Enrique Gallo.

Pablo Abdala "Hicieron todos los méritos" "No tengo elementos para juzgar si la intervención de la FIFA tiene fundamento. Pero no dudo que nuestros dirigentes hicieron todos los méritos. El gobierno del fútbol está envuelto en un escándalo de audios, posibles extorsiones, mentiras a la Justicia y sospechas de corrupción", escribió el diputado blanco Pablo Abdala en Twitter.

"CORRUPCIÓN". Jugadores celestes piden auditoría

Con respecto a la decisión de la FIFA de instalar, con efecto inmediato, un comité de regularización en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), los jugadores de la Selección Uruguaya decidieron ayer apoyar dicha medida. En un comunicado de prensa, los futbolistas celestes expresaron que dicha medida del máximo órgano rector del fútbol mundial se hace eco de un reclamo de la mayoría de los estamentos del fútbol uruguayo de instaurar en forma definitiva los principios de transparencia, democracia y pluralidad en la AUF.

"La AUF, y sus actuales miembros integrantes se han negado de forma reiterada a introducir las reformas necesarias demandadas por FIFA y Conmebol, y que son de justicia, por las que tengamos voz y voto todos los estamentos del fútbol uruguayo", agrega el comunicado. "Se hace necesario e imprescindible también una revisión de la política de contratación de activos de la Asociación Uruguaya de Fútbol, para determinar si durante los últimos veinte años han existido intereses ilícitos o casos de corrupción en la gestación de dichos contratos", reza el comunicado de los futbolistas que juegan por la Celeste.

Señala que es hora de que el fútbol en Uruguay se empiece a regir por la voluntad de todos los actores que lo integran, y no por presiones externas que obedecen a intereses de terceros.

"Por todo lo expuesto, reiteramos nuestro apoyo a la medida adoptada por FIFA y Conmebol, y le expresamos nuestra más sincera voluntad en colaborar para alcanzar dichos fines", señala el comunicado de los futbolistas.