“Con este Gobierno no tenemos posibilidad de discutir”, afirma vocero de Un Solo Uruguay

Guillermo Franchi, vocero del movimiento de autoconvocados del campo Un Solo Uruguay, expresó que nunca se reunió con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y que el diálogo con otros miembros de la cartera ministerial ha sido escaso. "Si pedimos reunión y no recibimos respuesta, es bastante inútil", disparó.

"El Frente Amplio nos puso en la oposición y desde ahí tiramos todos los argumentos. Tuvimos una serie de intercambios. Con este Gobierno, si será diferente la cosa, que no tenemos ni siquiera la posibilidad de discutir ni la posibilidad de intercambio", expresó en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí).



"Estuvimos con la ministra de Economía hace un año y medio. Estuvimos en Torre Ejecutiva en agosto 2021 por el precio del combustible. Tuvimos reuniones informales con el ministro de Ganadería. Pero de lo que el movimiento ha propuesto no ha habido respuesta en nada", agregó Franchi.

No es la primera vez que el dirigente de Un Solo Uruguay expresa públicamente que, a pesar del buen relacionamiento que existía entre los autoconvocados y Lacalle Pou, desde que asumió como presidente no han tenido intercambios.



"Es la misma oposición que le hicimos al Frente Amplio. En este país para todo se dividen las aguas, y hay una lectura binaria de lo partidario. Nosotros no nos identificamos con un partido político y hemos sido oposición contra todo lo consideramos que está mal. No es hacer oposición partidaria a un gobierno o a un partido. Es mantener la línea de un reclamo y pedir soluciones para los problemas estructurales que tiene el país", había manifestado en febrero en diálogo con El País.

Además, el dirigente de Un Solo Uruguay dijo no estar ajeno a la situación internacional, pero enfatizó que "se habla mucho de la inflación, pero se habla poco de la inflación del agro". "Los precios de los productos que Uruguay exporta se mantienen en muy buenos valores, pero ha sido mucho mas fuerte el aumento de los costos de producción, como los fertilizantes que aumentaron 300%", detalló en diálogo con radio Sarandí.