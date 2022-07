Gobierno pisa el acelerador y se posiciona en el centro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno apretó el acelerador en los últimos tiempos. Tras las olas de casos de covid-19 y el referéndum contra los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que pusieron un poco el freno a las reformas que prometió llevar adelante la coalición, empiezan a impulsarse otros cambios. Esto sucede ya a dos años de las próximas elecciones, y en el marco de una coalición que ha perdido algo de peso en cuanto a sus referentes más cercanos a la centro izquierda. Y que, por lo tanto, necesita afianzarse ante un Frente Amplio cada vez más activo.

Un claro ejemplo de que el gobierno está en movimiento es el proyecto de la Rendición de Cuentas, a través del cual se quiere derogar la Ley de Medios, y además aportar fondos para no perder pisada en materia de seguridad e impulsar la tan mentada reforma educativa. Además, se adelanta que “en semanas” habrá novedades sobre la reforma de la seguridad social.



El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, aseguró este miércoles -previo a la presentación del proyecto- que el gobierno está “apurado” y está tomando medidas sobre distintos aspectos cuya celeridad no tiene una explicación clara. ¿Pero acaso es raro que esté “apurado”?

La directora de Cifra Mariana Pomies indicó a El País que lo que está haciendo el gobierno es lógico. “Está en la mitad de su periodo y la pandemia atrasó algunas cosas que tenía previsto hacer”, sostuvo. Y añadió que, entonces, “ciertamente necesita concretar algunas cosas que no ha podido por las circunstancias adversas”.



Por su parte, el director de Factum, Eduardo Bottinelli, señaló que es claro que el oficialismo “necesita acelerar”. Y añadió: “De alguna forma, es lo que se está viendo. Tanto la Rendición de Cuentas como el impulso de reformas (…) van en la dirección de generar rápidamente un impacto de que el gobierno está acelerándose y moviéndose”.



Bottinelli consideró que el gobierno hoy lo que necesita es brindar “noticias positivas” y “mostrar realizaciones”. Los votantes de la oposición “han sido muy críticos a lo largo del periodo y esto se acentuó en el último tiempo”, continuó el especialista. Y advirtió que también “empieza a verse un porcentaje de votantes de la coalición que comienza a mostrar ciertas disconformidades en la situación del país, en cuestiones económicas, el empleo, y la seguridad pública”.

Posicionamiento

El expresidente Julio María Sanguinetti aseguró a El País que la “coalición tiene un espectro amplio en el cual se ubican los diversos espacios”. El líder ya ha destacado que blancos y colorados hoy son los que están ubicados en el centro del espectro político y que Frente Amplio, con su cercanía a los sindicatos, se corre cada vez más a la izquierda. En este sentido, Sanguinetti apuntó directamente a Fernando Pereira, en quien ve “una radicalidad del discurso, una agresividad cargada de calificaciones y eslóganes”. Y el exmandatario no es el único dirigente que ha destacado últimamente que el gobierno es quien está en el centro de la escena, mientras el Frente Amplio se va radicalizado.



Hay un esfuerzo por parte del gobierno, entonces, de mostrarse en el centro, y esto podría tener que ver con tres factores: la debilidad del wilsonismo (más aún luego de la muerte de Jorge Larrañaga), la falta de una oferta “progresista-liberal” clara en el Partido Colorado (porque quien se definía así era Ernesto Talvi y su grupo, Ciudadanos, aún no tiene un candidato definido) y la incógnita sobre cuánto podrá crecer el Partido Independiente de cara a 2024.



Pomies sostuvo que la centro izquierda “siempre es el lugar donde se captan votos y todos tienen que moverse hacia ahí”, pero al mismo tiempo advirtió: “No sé si el gobierno está en un lugar muy diferente a cuando ganó las elecciones. Entonces, no sé si se tiene que correr o si aquella parte de su discurso que estaba captando eso lo sigue haciendo”.



Pomies indicó que no está “tan segura” de que el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, “esté debilitado” hoy. Su gestión en la cartera “no tiene tan mala evaluación” y ve que esa pata de centro izquierda “está respondiendo lo esperado”. En cuanto a la pata wilsonista dentro del Partido Nacional, afirmó que ya “no estaba muy firme en octubre de 2019”.



Por su parte, Bottinelli cree que hay un “escenario que está planteado con la posibilidad de reeditar la coalición, que es la búsqueda del fortalecimiento del Partido Independiente”. En cuanto al Partido Nacional, indicó: “El tema es qué pasa con lo que tradicionalmente se llama la pata wilsonita, o qué pasa con lo que fue el larrañaguismo o, más aún todavía, qué pasa con lo que fue Alianza Nacional en su mejor momento. Porque está muy disperso ese segmento. Hay intendentes que quedaron sueltos en dos sentidos: los propiamente de Alianza y los que fueron de ese sector y después armaron Mejor País. Si eso se nuclea o no es un elemento importante en las posibilidades de competencia interna. No para desafiar (al sector de Lacalle Pou) pero sí para las posibilidades de que el Partido Nacional tenga una expresión más amplia del electorado”.



Sobre el Partido Colorado, Bottinelli señaló que es el que “tiene el mayor desafío en el sentido de reubicación para ver cómo se reconfiguran los liderazgos en función de qué nombres o de qué estructura”.



Por último, en relación al Partido Independiente, comentó que, “si bien lo votó menos del 1%, se ve que empieza a tener una recuperación. Después, si la consolida o no, es otra cosa. Porque en el periodo interelectoral pasado tuvo mejores momentos que ahora, que después no pudo consolidar por distintos factores”.



Bottinelli aseguró que la coalición tiene la “necesidad de generar un espacio más hacia el centro, centro izquierda” y cree que se está “actuando de esa forma”. Y añadió: “No porque sea Lacalle Pou quien se corra, ya que un reposicionamiento ideológico no es algo que se pueda transmitir fácilmente. Es algo que viene con una construcción histórica. Entonces, no es solamente si se mueve o no el presidente o el gobierno, sino cómo se articula un abanico más amplio de expresión en caso de presentarse con la posibilidad de la reedición de la coalición ya desde la primera vuelta”.

Desafíos para volver a ganar ¿Qué desafíos tiene la coalición si quiere volver a ganar? Pomies entiende que “tiene que mostrar logros más firmes que ahora, porque la percepción de la situación económica y la seguridad, si bien no lleva a una gran insatisfacción con el gobierno, tiene a la gente preocupada”. En ese sentido, también tiene que comenzar a mostrar cumplimientos de las promesas que realizó, sostuvo.



Bottinelli, en tanto, aseguró que el gobierno en sí es un “elemento central”. El director de Factum indicó: “¿Cuáles son las realizaciones que muestra? Desde el punto de vista económico aparece la visión de la baja del déficit fiscal, pero esto es algo no llega al conjunto de la población. Entonces, el desafío pasa por la segunda, pero también están: el salario real, el empleo, las inversiones desde el punto de vista de la infraestructura,...”. Y “no pasa por un tema de comunicación” de lo que se está haciendo, sino de que las realizaciones sean tangibles para las personas.



“El otro desafío importante es lo que va a hacer. Es decir, cuál es el motivo por el que los votantes tienen que volver a elegir al gobierno, a un gobierno de coalición, a estos partidos. Tengamos en cuenta que el triunfo de la coalición a nivel legislativo fue muy amplio, pero, en la segunda vuelta fue muy estrecho. Además, el referéndum reafirmó que el margen entre el oficialismo y la oposición es muy estrecho”, siguió Bottinelli. Y añadió: “En ese contexto, la coalición necesita fortalecerse desde el punto de vista electoral en cuáles son las realizaciones y los motivos por los que ese mismo electorado tiene que volver a votarlo. El primer desafío que tiene es no perder votos con respecto a lo pasado. Después, el segundo, es conquistar gente que no los eligió en la elección anterior”.

¿Un Frente Amplio más hacia la izquierda?

El dos veces presidente de la República Julio María Saguinetti dijo a El País que el Frente Amplio, “desgraciadamente, ha asumido un rol de un discurso iracundo. Su presidente (Fernando Pereira), que era un dirigente sindical muy respetado, buscador se soluciones, se ha transformado en un político aireado. Veo una radicalidad del discurso, una agresividad del discurso que está cargado de calificaciones y eslóganes”.



La directora de Cifra Mariana Pomies explicó que el colorado “siempre le pega al Frente Amplio”, algo que es “parte de su estrategia habitual y que le ha sido útil”, y aclaró que con esto no lo está cuestionando. Sobre la coalición de izquierda, indicó que se encuentra en una “situación distinta de la que estaba hace cinco años, porque ahora es oposición, lo que marca un rol más confrontatativo”. Y añadió: “Además, tiene una presidencia de un frenteamplista que viene de una historia sindical. Entonces, parte de su discurso puede ser leído desde ese lugar. Hasta que perdió el gobierno no era tan visible esa unión con los sindicatos, pero es una unión histórica”.



Pomies entiende que “no por eso el Frente Amplio está un poco más a la izquierda. Lo que más incide en esto es el debilitamiento de su pata más de centro izquierda, que era la astorista. Pero no pasa tanto porque Fernando Pereira sea el presidente o por su discurso, que creo que lo ha moderado en comparación al que tenía en el Pit-Cnt”.



En ese sentido, agregó: “Nunca fue mayoritario el sector astorista o de centro izquierda, pero siempre tenía una voz y una presencia más fuerte. Tal vez ahora esté un poco debilitado y por eso puede percibirse como más hacia la izquierda, pero es porque el otro discurso no se percibe”.



Por otra parte, el director de Factum, Eduardo Bottinelli, señaló que el Frente Amplio “ha optado, por lo menos por ahora, y con la campaña del referéndum, por dividir al país en dos. Nuclear a todo el oficialismo, es decir, la coalición, como una sola masa y sin matices (...) Por lo tanto, el discurso pasa a ser un poco más fuerte en ese sentido. No sé si está más a la izquierda. Sí aparece más claro que está en una estrategia de enfrentar los dos bloques y para ello necesita pegarle al gobierno en su conjunto”.