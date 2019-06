Gobierno pide a productores lecheros seguir dialogando y no anunciar medidas de fuerza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno pide a los productores lecheros mantener el diálogo y no anunciar medidas de fuerza, como por ejemplo hacerle un juicio a Venezuela por la deuda impaga de US$ 30 millones, resultado del negocio de lácteos realizado por Conaprole con el gobierno de Nicolás Maduro.

Danilo Astori, ministro de Economía y Finanzas, confirmó en su contacto con la prensa a la salida del Primer Encuentro Iberoamericano de Convergencia Empresarial, organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) que Tabaré Vázquez no recibirá a las gremiales lecheras como estas habían pedido.



Esta semana, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), Walter Frisch, dijo a El País que ya se le comunicó al embajador de Venezuela en Uruguay, Julio Chirino, que el próximo 1° de julio comienzan las acciones legales contra el gobierno de Maduro, tal como mandató la Asamblea Extraordinaria de productores celebrada en diciembre de 2018 en Capurro (San José), la que también incluía hacerle un juicio al gobierno uruguayo que fue quien anunció el negocio entre los dos países.

“Creo que hemos tenido una larga serie de reuniones con productores lecheros y la vamos a seguir teniendo, hoy había nueva reunión con integrantes del equipo que ha venido tratando el tema entre los que está el Ministerio de Economía, subsecretario participó hoy de reunión de este tipo, vamos a seguir estudiando las posibilidades de tener en cuenta los problemas y en la medida de lo posible ayudar a solucionarlo”, dijo el jerarca.

Agregó que el gobierno está “pidiendo a la otra parte también que mantengamos un diálogo sin anunciar medidas de demandas judiciales al gobierno que en algún momento se insinuó que podían tomar, porque si hubiera demandas la verdad que no es coherente con la posibilidad de seguir dialogando. Cuando digo demandas no me refiero a demandas contra Venezuela por cobro de deudas impagas, me refiero a demandas contra el gobierno uruguayo”.