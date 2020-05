El gobierno "se movió bien" pero situación "no se arregla con canastitas", dijo Mujica 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente José Mujica señaló este lunes de tarde sobre el rol del gobierno frente a la pandemia del COVID-19: "¿El Estado se movió bien? Claro que se movió bien, tomó decisiones cuando había que tomarlas, pero desde el punto de vista de los recursos económicos que puso fue muy poco. Desgraciadamente muy poco".

El senador y líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) agregó en su columna radial de M24: "Muchas canastas no llegan, y además con una canasta, de $1.000 - 1.200 , no banca. Podrá comer, con suerte, dos o tres días una familia, y esto hay que tenerlo claro. No se arregla con canastitas", apuntó Mujica.

En ese sentido, consideró que "hay que tener que consciencia. La hondura de las dificultades que está pasando 300.000, 400.000 personas en este país", en referencia a los trabajadores informales y cuentapropistas, uno de los sectores más afectados por este nuevo coronavirus.

Sin embargo, el expresidente llamó a bajar el tono a las lecturas de esta pandemia. "Todos los pronósticos son a cuál peor. Amigos, aflojemos un poco con tanto pesimismo", dijo.

"Pienso que el sol sigue saliendo y que luego del invierno viene todavía la primera, a veces un poco complicados, y al fin de cuentas, los que nos dieron patria en su tiempo, al fin y al cabo la pasaron mucho que nosotros", agregó Mujica.

Mirando al futuro próximo, el senador del MPP aludió a la "nueva normalidad", expresión que acuñó el presidente Luis Lacalle Pou para referirse a la vuelta progresiva de la actividad. "Tendremos que ir haciendo cosas y no las vamos a poder hacer como las hacíamos antes. Tenemos que recrear todo un funcionamiento de lo que hacíamos sin bajar la guardia y entrar a favorecer el contagio. Por lo tanto, el verdadero protocolo es que en todos los lugares tenemos que ser creativos y no bajar la guardia", dijo Mujica.

Reiteró también que es "la hora del Estado", porque entiende que esta coyuntura "no lo enfrenta ni lo arregla el mercado, porque el mercado no está hecho para esto".

"Si es la hora del Estado, lo es por la necesidad de incluir a todos y nunca de incluir a unos contra otros. Sobre todo en un momento de peligro y de necesidad nacional. El camino no es el triste camino de la Argentina, profundizar y profundizar la grieta. El camino es tender puentes de acercamiento, ¿que es difícil?, claro que es difícil", dijo Mujica.

Sobre este último punto, el expresidente aseguró que "dialogo es un poco tomo algo de lo tuyo para que tú tomes algo de lo mío, y sin embargo, esto es lo que no existe. Mucho se habla, pero dialogar nada", apuntó.

Por otro lado, Mujica entiende que "hay dificultades" y que "por encima de todo es hora de cuidar la vida, pero cuidar todas las cosas".



Sobre esta situación, el líder del MPP enfatizó: "Es el tiempo de forzarnos por resistir con inteligencia, hasta que pase la tormenta"