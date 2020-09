Gobierno en la mira del Frente Amplio en el cierre de campaña

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los candidatos del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo, Carolina Cosse, Daniel Martínez y Álvaro Villar, prometieron ayer que darán respuestas ante el “ajuste”, el “aumento de tarifas” y la “falta de respaldo social” que sostienen hoy aplica el gobierno de Luis Lacalle Pou.

El Frente Amplio cerró ayer en Parque Batlle -frente a la Tribuna América del Estado Centenario- su campaña de cara a las elecciones departamentales del domingo, y allí se pudo ver, otra vez, a sus tres candidatos agarrados de las manos.



Pero no solo hubo sitio para las propuestas y las críticas a la administración de Lacalle Pou, sino que también hubo un mensaje directo hacia la militancia. Para el Frente Amplio no solo es necesario ganar, sino poder hacerlo “con la mayor diferencia posible” de votos. Así lo dejó bien en claro el exintendente Martínez, que fue el primer orador en el acto tras ganar en un sorteo.

El candidato, que tildó en más de una oportunidad al gobierno de coalición de “gris”, en lugar de “multicolor”, denunció a la administración de Lacalle Pou por “quitarle el respaldo social” a los ciudadanos que viven en los “barrios populares uruguayos”. Por eso, en caso de volver a ocupar el sillón municipal, Martínez dijo que invertirá en infraestructura, en trabajo y en políticas sociales para “mejorar las condiciones en los barrios” de Montevideo.



En la misma línea fueron ayer Cosse y Villar. La candidata dijo que al recorrer los barrios de la capital del país, visualiza la “incertidumbre, el temor y el desaliento”. Por eso, en caso de ocupar la intendencia, al igual que Martínez, prometió dar respuestas a cada una de las necesidades de la gente. Entre otras cosas, remarcó que instrumentará un plan para resolver “las urgencias” de aquellos “hogares que no tienen ni un baño”.

Villar, quien cerró la parte oratoria, no se quedó atrás. Denunció al gobierno por plantear una “política que promueve la austeridad y el ajuste”, la cual le “toca directamente los bolsillos a los montevideanos”. Pero la mayor ovación la logró tras la siguiente frase: “Porque además dijeron que no iban a poner impuestos; el peor impuesto es el que están poniendo ahora, cuando están recortando los sueldos y están recortando jubilaciones”.



El exdirector del Hospital Maciel fue el candidato que más se refirió a los cambios que pretende aplicar en la ciudad, entre ellos el del transporte colectivo. El frenteamplista consideró que no se puede seguir postergando la reforma en esa área. “Para solucionar eso tenemos que decir que la mejor herramienta es el Frente Amplio. Pero, además, tenemos que decir que la que manda es la intendencia, le vamos a dar un lugar a todas las empresas pero la que define las frecuencias y la que define las rutas es la intendencia”, remató el candidato frenteamplista.

Sobre el final del acto, los tres aspirantes a la comuna capitalina se mostraron secundados por todos los candidatos a alcaldes del Frente Amplio, quienes fueron invitados a posar para una fotografía final. Allí, la ingeniera Cosse tuvo la intención de colocarse -sin éxito- entre los dos candidatos hombres. Finalmente quedó a la izquierda de Martínez, que logró ganar el centro.



Tras la foto, Villar rompió filas y bajó del escenario a saludar a los militantes. Lo esperaban tras el vallado que se había dispuesto en la pista de práctica para conducir de la intendencia, la cual está ubicada frente a la América.

Los candidatos esperaban su turno para hablar sentados. Eran presentados por un maestro de ceremonias. Y al pasar al frente se quitaban el tapabocas para dirigirse a la militancia. A primera hora tuvo su participación el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, que llamó a los frenteamplistas a “redoblar” sus esfuerzos en la recta final de la campaña hacia los comicios del 27 de setiembre.