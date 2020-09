Gobierno mantiene postura que gobernanza de la UAM pase a la órbita del Poder Ejecutivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El gobierno apela a que el diferendo con la Intendencia de Montevideo por la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) se resuelva en la discusión presupuestal parlamentaria, y mantiene su postura de que pase a la órbita del Poder Ejecutivo.

Luego de que el intendente Christian Di Candia resolviera reservar para la intendencia la administración de los bienes inmuebles en donde funciona el sitio de la polémica, el presidente Luis Lacalle Pou pareció dar señales de estar dispuesto a negociar el artículo enviado en el mensaje presupuestario. Pero, según expresó ayer el subsecretario de Ganadería, Juan Ignacio Buffa, la iniciativa no se cambiará y se relegará la resolución de este tema al ámbito parlamentario.

“Sí, se mantiene”, dijo Buffa ante la consulta de El País. “Lo que está bueno es no discutir el poder por el poder. Lo que se pretende es ver de qué manera armamos la gobernanza para que sea lo más eficiente posible. Entendemos que una gobernanza 100% municipal, en un proyecto de alcance nacional, donde se van a concentrar transacciones y se van a fijar precios que van a incidir en todo el territorio, nacional debería ser una «gestión país»”.

Para Buffa, la discusión se ha centrado “en los temas instrumentales (el terreno, los fierros) y no en el fondo”. “Nosotros queremos entrar en los temas de gestión porque ahí es donde va a estar el gatillo para que esto no se transforme en un problema para el sector granjero”, dijo.



El jerarca reconoció que el presidente no había leído el artículo en cuestión, tal como trascendió en los últimos días, pero aseguró que sí estaba “totalmente interiorizado de los temas de fondo” y del “enfoque” de la disposición.



La Intendencia, en tanto, anunció que hará una conferencia de prensa hoy sobre el asunto, en la que se esperan novedades al respecto.