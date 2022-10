El gobierno instala "un realismo cínico que perjudica a la mayoría", dice Civila

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gonzalo Civila, secretario general del Partido Socialista (PS), participó este viernes por la mañana de la convención de su agrupación celebrada en Cordón. El dirigente frenteamplista apeló al "respeto por la gente" a la hora de buscar una transformación social y apuntó contra la estrategia del Gobierno como "un realismo cínico que perjudica a la mayoría".

"Para que las cosas lleguen a ser un hecho público primero tienen que ser un espacio de respeto de la gente, de construcción con la gente. Esa construcción, es imbatible. Si se hace bien, con respeto y cuidado por el otro, si se hace entendiendo que el otro no quiere ser colonizado y victimizado, menos cuando viene sufriendo décadas de exclusión y de opresión, eso da un resultado político imbatible. En eso no cree la derecha", expresó Civila en su discurso.



"Martín Lema (Ministro de Desarrollo Social) se saca fotos llevando una olla en una camioneta. La verdad… Es que es ofensivo, es agraviante. Eso desprestigia a la política, le hace daño a la política. Son dos modelos muy distintos de política", enfatizó.

Luego, Civila reafirmó el apoyo a su compañera de partido, Carolina Cosse, a quien ve una líder de "la política de la dignidad".



El dirigente frenteamplista también dijo en su exposición que desde el Gobierno "estuvieron meses y meses repitiendo el verso de que como la expectativa de vida aumentó la gente tiene que estar obligada a trabajar más años" y agregó: "La expectativa aumentó, sí, pero no aumentó igual para los pobres que para los ricos. En ninguna parte del mundo es igual, pero cuando después se hacen reformas no se hace esa distinción".



Adentrándose en la reforma jubilatoria, Civila apuntó: "Prometieron sustentabilidad al sistema de seguridad social y ahora aparece el mismo técnico que hizo aquella reforma que le iba a dar sustentabilidad al sistema de seguridad social a decir que hay que hacer otra".



"El PBI de Uruguay se multiplicó por tres, la expectativa de vida no. Pero no estamos discutiendo cómo aporta esa riqueza acumulada para sostener un sistema de seguridad social desde los primeros años de la vida hasta los últimos, no solamente el sistema jubilatorio", agregó.



"Nos quieren hacer discutir si tenemos que trabajar algunos años más pero a nadie se le ocurra discutir cuánto aporta el capital concentrado para sostener un sistema de protección social, no, eso es imposible", prosiguió.



"Instalan un realismo cínico que perjudica a la mayoría. (...) La enorme mayoría de nuestro pueblo trabaja bajo un régimen explotación y no queremos ser explotados. No queremos más explotación, queremos más vida", cerró.