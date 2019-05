El gobierno insiste: “El Estado no puede dejar de cumplir con su obligación” de informar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno de Tabaré Vázquez insiste en que el spot publicitario difundido en redes sociales en el que informa de la mejora de la distribución de la riqueza durante los gobiernos frenteamplistas no es algo que tenga relación con la campaña electoral, como denuncia la oposición.

Luego de que el encargado de la oficina de comunicación de Presidencia José Luis Veiga dijera a El País que lo que se dice en el spot son “verdades irrefutables” y que informar es un “derecho y obligación” del Estado, quien habló esta mañana con la prensa fue el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo.

Roballo señaló en primer lugar que "la Ley 18.381 de Acceso la Información Pública, que votaron todos los partidos políticos, obliga al Estado a proporcionar información cuando se le solicita y a tener una actitud de transparencia activa”.



El jerarca sostuvo que esta ley “llama a visitar sitios web del Estado para que la gente conozca cuáles son sus derechos y los pueda ejercer”.

“Si no se conocen los derechos no se pueden ejercer”, dijo. Y destacó que “el gobierno no puede cerrar las puertas frente a un año electoral y se debe gestionar hasta el último día”.



Roballo señaló que a pesar de que en estos días Uruguay está en un proceso electoral “el Estado no puede dejar de cumplir con su obligación” de informar.



Y agregó que le llama la atención “la virulencia” de candidatos a la presidencia frente a la difusión de un spot que invita a ingresar a sitios informativos del Estado.



Según Roballo, el mismo “no se utiliza en el espacio de campañas de bien público enmarcadas en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual". El material audiovisual destaca que Uruguay es el país más equitativo de América Latina y el Caribe y sobre esto el prosecretario dijo que “el Índice de Gini y la posición que ocupa Uruguay es dada por los organismos internacionales, particularmente el Banco Mundial”.

Añadió luego que esto sucede gracias “a las políticas en materia laboral, de salud, protección social y tributaria, en el camino de mejorar la calidad de vida de los uruguayos”.



Y que "es un dato objetivo que contrasta con otro proyecto de país”.