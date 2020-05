Gobierno y Frente Amplio chocan por la autonomía educativa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El capítulo educativo contenido en la ley de urgente consideración es el que reúne mayores consensos dentro de la coalición y también el que más separa al gobierno con el Frente Amplio.

Esto quedó en evidencia ayer en la comisión especial del Senado que analiza el tema y a la que asistieron el ministro Pablo da Silveira y el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) Robert Silva.

Fue una larga jornada que se prolongó por más de 11 horas. La ley de urgente consideración establece varios cambios en la gobernanza de la enseñanza, donde el Ministerio de Educación elaborará un plan de política educativa nacional, con metas a cumplir, en conjunto con las autoridades de los organismos estatales autónomos.

Justamente este es el punto más cuestionado por el Frente Amplio. El senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Sebastián Sabini aseguró en rueda de prensa que con esta propuesta se vulnera la autonomía de la ANEP. “La elaboración del plan de educación y su aprobación debe ser resuelta por ANEP”, argumentó al asegurar que el cambio pretendido es “inconstitucional”. Tanto Da Silveira, como el presidente del Codicen defendieron el proyecto y negaron que exista una violación de la autonomía educativa.

“Discrepo radicalmente con esta concepción que habla de una violación de la autonomía de la ANEP. Creo que al contrario, tenemos que trabajar en un ámbito de coordinación con todo el sistema educativo. Defendí lo que considero que hay que hacer que es un plan nacional de educación que logre trascender el período de gobierno y eso nos va a dar garantías a todos los uruguayos”, aseguró Silva a El País.

Por su parte, Sabini indicó que con estas modificaciones se vulnera la educación pública, porque se dispone que las instituciones privadas participen de los ámbitos de definición de las políticas. “Entendemos que es un avance de la educación privada, sobre la educación pública”, añadió.

En tanto, cuestionó que los directores de centros educativos puedan elegir a sus docentes, lo que calificó como “daño a la carrera funcional (...) Sería bueno que toda la sección fuera desglosada para un tratamiento más extenso”, reclamó en el sentido de que no sea abordado el tema dentro de una ley de urgente consideración.



El senador José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay) dijo a El País que la preocupación del FA se centra en el cambio de la lógica de la ley de educación, por ejemplo cuando elimina la representación docente en los consejos desconcentrados (Primaria, Secundaria y UTU) y establece modificaciones en el estatuto docente. “Hay diferencias en puntos neurálgicos”, opinó.



Promesa de campaña.

Por su parte, el senador nacionalista Jorge Gandini dijo que en el capítulo educativo es donde existe más acuerdo dentro de la coalición y restó trascendencia a las críticas del Frente.



“En este capítulo es donde tenemos las mayores diferencias con la oposición del Frente Amplio. Hay diferencias conceptuales fundamentales, porque hay cambios a la modalidad de gestión que el Frente ha impuesto. Lo básico es que se eliminan espacios burocráticos llamados de participación, pero lo que hacen es enlentecer la toma de decisiones”, afirmó.

Autoridades educativas en la comisión especial del Senado. Foto: Francisco Flores

Gandini dijo que los cambios propuestos en la LUC “respetan la autonomía (...) Hoy los resultados no son buenos y es un tema que prometimos cambiar en campaña (...) El Frente es muy reaccionario a los cambios, no quiere cambiar, pero no puede defender lo que hay hoy”, subrayó.



“Tienen ese concepto ideológico que quieren trancar algunas cosas para que no evolucionen, pero el mundo les pasó por arriba y la población también porque no los votó y ahora nos toca a nosotros y vamos a imponer con mayorías democráticamente los cambios que se necesitan”, finalizó.