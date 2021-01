Gobierno extiende plazo de inscripción a beneficiaros de alimentación escolar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche y el presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (Codicen), Robert Silva anunciaron este viernes en conferencia de prensa que se extenderá el plazo para inscribir a los alumnos de escuelas públicas para ser beneficiarios de alimentación escolar en enero y febrero. Además se anunció que se realizarán transferencias económicas para los beneficiarios de las asignaciones familiares de forma de no tener que concurrir a los comedores.



Arbeleche indicó que habrá cambios en "la propuesta de apoyo en alimentación" para los niños en las escuelas públicas. La ministra recordó que en una conferencia de prensa pasada tanto Silva como Bartol "anunciaron un programa inédito" en Uruguay al respecto de la alimentación "de los niños a lo largo del verano en las escuelas".



La ministra aseguró que durante estos días se siguieron "los anuncios de cerca", el impacto de las medidas y que fue por ese motivo que se decidió realizar nuevos anuncios.

"Estamos en un momento extraordinario, continuamos en pandemia y es fundamental no solo que se de anuncien medidas sino que esas medidas lleguen al destinatario, que ningún niño quede sin alimentación, ninguno puede quedar atrás", expresó.

Silva, por su parte, reiteró que se estuvo analizando la situación y se resolvió "ampliar el plazo de inscripción de los padres, tutores y adultos referentes para que inscriban a los niños usuarios de los comedores en las escuelas públicas para ser beneficiarios de alimentación escolar en enero y febrero".

"La sociedad toda va a realizar un esfuerzo extraordinario para brindar esta alimentación", expresó. Silva recordó que el plazo de inscripción iba a ser hasta ayer jueves pero, se resolvió, que ahora se tenga tiempo hasta el próximo lunes hasta las 19 horas".

Se podrá hacer a través de la web Guri Familia. Asimismo se dispone del 0800 ANEP (08002637) "para que si alguna familia tiene un inconveniente pueda recibir el apoyo correspondientemente", dijo Silva.

Silva indicó que hay 34.403 que están inscriptos, a los que se deben sumar 9.300 que ya están inscriptos en el programa Escuela Verano 2021. "Nos preocupamos por la situación de nuestros niños, en particular aquellos que tienen mayores situaciones de vulnerabilidad. Más allá de los 9.300, los 10.000 o más alumnos que tengamos en las Escuelas de Verano, lo vamos a extender a todos", dijo Silva.

Por otra parte, el presidente del Codicen indicó que también se decidió "realizar transferencias económicas para los beneficiarios de las asignaciones familiares en el marco de lo que se venia haciendo".

Concretamente "se realizarán transferencias de dinero" a los usuarios de los comedores escolares. Se realizarán dos transferencias, una que irá desde el 12 de enero hasta el fin de mes y otra que se dará durante los primero días de febrero. En ese mes se espera tener desarrollada la aplicación Tu App para poder transferir dinero para los usuario que no reciben asignación familiar. Serán $ 85 por día, lo que implica un total de $ 2890 por niño.

Arbeleche indicó que es una forma de garantizar la alimentación para los niños sin que se tengan que trasladar a los centros educativos. Esto mismo, explicó Silva, se realizó durante las vacaciones de julio, de septiembre y los días que no hubo clase.

"Estamos garantizando el alimento a los niños y que no tengan que trasladarse a la escuela para poder acceder. No hay que ir al comedor sino que lo reciben en la aplicación o a través de un ticket de alimentación, pero siempre buscando la garantía de que los niños acceden a la alimentación", detalló la ministra de Economía.

También se repartirán tickets de alimentación para los actualmente que no cobran asignación familiar.

"Exhortamos a todas las familias beneficiarias de comedores escolares a que inscriban a sus hijos", dijo Silva y agregó: "En momentos en que tantos están pasando necesidades hemos ampliado (los beneficios) y queremos que sean efectivamente aprovechado".

"Terminamos con 145.000 niños una vez que habilitamos los comedores", agregó el jerarca y explicó que la importancia de extender el tiempo de inscripción es poder alcanzar a más alumnos. "Creemos que hay un espacio para llegar a más niños", dijo.

El apoyo a las escuelas se da a través del Fondo Coronavirus. En general, indicó la ministra, la estimación es que "se ha invertido a US$ 625 millones".

Con respecto a la inversión social, Arbeleche indicó que la estimación es de US$ 116 millones y hoy son US$ 120 millones. Por otra parte indicó que se registró 100 millones menos del estimado en la cantidad de personas que fueron al seguro de paro.

"Las erogaciones prevista para el Mides fueron igual a las previstas, pero la pandemia no terminó", indicó la jerarca.

Con respecto a la implementación de una renta básica reclamada por el Frente Amplio, la ministra indicó que en el 2020 la inversión social fue de US$ 385 millones, cuando en 2019 la inversión total había sido de US$ 268 millones. "Si vamos a la comparación mensual de marzo en adelante el aumento mensual pasa de unos US$ 22 millones a unos US$ 35 millones de dólares, un 60% de aumento", agregó.

Como ejemplo, Arbeleche indicó que en los casos de mayor vulnerabilidad, "una familia que tenga cuatro hijos menores accede a unos $ 14.000. A esto se le deberían sumar las canastas para cada persona de mas de 18 años por los apoyos sociales".

El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, indicó por su parte que se han buscado diferentes alternativas para que las personas que no quieran acercarse a las escuelas a buscar las viandas, por ejemplo para evitar la exposición al coronavirus, con el objetivo de que "la alimentación de los niños esté garantizada".

Al respecto de cuánto se prevé gastar del Fondo Coronavirus para el 2021, Arbeleche indicó que "no se han compartido las estimaciones generales", pero sí se tiene una previsión de los apoyos que se darán en el Plan Verano.

"Tenemos que ir evaluando cómo evoluciona la pandemia, cómo se sigue con la vacuna", indicó. "En el caso de las política sociales claramente va a llevar un tiempo en que las personas puedan estar más fortalecidas y andar por sí mismas".