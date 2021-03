Gobierno evalúa la apertura de eventos con test rápidos contra el COVID-19

El gobierno ya está pensando en el regreso paulatino de la gente a los espectáculos públicos, así como en mayores flexibilizaciones al sector de eventos, una de las áreas de actividad más golpeadas por la crisis de la pandemia del coronavirus.

El plan del Poder Ejecutivo, que se encuentra a estudio del Ministerio de Salud Pública (MSP), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), es que las personas certifiquen que no están contagiadas con el virus presentando un resultado de test de antígenos negativo antes de ingresar a un determinado evento.

El presidente de la República Luis Lacalle Pou, dijo a El País -y esto es un adelanto a una entrevista que será publicada en la edición de este domingo- que “está de vuelta en la mesa la posibilidad de tener espectáculos con mayor público, o con más aforo, o sin aforo en algunos casos”. Para el mandatario, esto se podría lograr “si hacemos de este test antigénico, una herramienta de utilización masiva que sirva como condición para entrar” a los eventos.

El presidente incluso ejemplificó cómo se podría implementar este sistema: “Vas al casamiento, vas a la fiesta, a cualquier lado, y te dicen: ‘Bueno, me traés el certificado de que en las últimas equis horas te hiciste un test antigénico’”.

El plan convence al primer mandatario que advierte que este tipo de test “no son onerosos” e incluso “son de rápida resolución”, dado que en menos de 30 minutos se obtiene el resultado de los mismos.



Incluso, el Poder Ejecutivo ya avanza en la instrumentación de este sistema: “Si nosotros logramos una red de farmacias -que estoy seguro de que a las farmacias les va a interesar-, a un costo menor… ahí podemos empezar a… porque a medida que avancen las vacunas, se supone que pueden llegar a haber menos casos y se supone que puede haber más apertura”, opinó el presidente.



Esta propuesta, según pudo saber El País, entusiasma sí a estos comerciantes. Tanto en el Centro de Farmacias del Uruguay (CFU) como en la Asociación de Farmacias del Interior del Uruguay (AFIU), manifestaron a que si bien aún nadie del gobierno les comunicó la iniciativa, la misma podría llevarse a cabo sin ningún tipo de inconveniente.

El presidente de CFU, Luis Clemata, dijo a El País que “las farmacias están vinculadas a la salud, son el último eslabón de la cadena” y que “si se organizan las empresas, se puede ser útil para colaborar con la campaña” del gobierno. En su misma línea fueron representantes consultados de la asociación que nuclea a las farmacias del interior del país.

Cámara de Eventos del Uruguay.

La iniciativa del Poder Ejecutivo, si bien aún “está verde”, indicaron fuentes de la salud a El País, también fue aplaudida en la Cámara de Eventos del Uruguay (CEU) que busca hace meses volver a encender los motores de esta industria.



Su presidente, Germán Barcala, dijo a El País que se trata de una “muy buena noticia” y que ese “es el camino, con seguridad”. El dirigente contó que hace meses su sector presentó al gobierno una propuesta de similares características.

Por otra parte, la cámara mantuvo una reunión ayer con Marcela Bensión, la directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en la que abordaron los mecanismos para afrontar la crisis tras casi un año sin actividad.



Barcala contó a El País que Economía les anunció que algunas de sus propuestas serían contempladas en un proyecto de ley que en breve se enviará al Parlamento y que quedaron en presentar más datos del sector y precisar información sobre el estado económico de las empresas.

La Cámara de Eventos del Uruguay propuso al gobierno la extensión del plazo del seguro de paro como mínimo por un año más para los trabajadores del área. También pidió contar con un único interlocutor del Poder Ejecutivo para actuar con “ejecutividad”, la extensión de la exoneración de los cargos fijos de UTE y OSE que pagan las empresas por lo que resta de este año, y establecer una campaña para “recobrar la confianza en el sector”.

Por otro lado, también solicitó la eliminación de la obligación del pago de los anticipos del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) y del Impuesto al Patrimonio durante este año. Además, la cámara de eventos planteó la financiación de los aportes al BPS de los ejercicios de 2020 y 2021 sin multas ni recargos.



En materia laboral, la cámara pidió la flexibilización de pautas de los acuerdos anteriores de los Consejos de Salarios que “atentan contra la reincorporación de trabajadores en la crisis y la baja de la competitividad”.

¿Qué son los test de antígenos?

Las pruebas de antígenos se recomiendan para diagnosticar infecciones en entornos donde las pruebas moleculares (PCR) son limitadas o no están disponibles, o donde están disponibles pero se requiere acceder a los resultados de manera rápida. A diferencia, por ejemplo, de los PCR, los exámenes antigénicos permiten tener los resultados en 15 a 30 minutos. Este test que examina si una persona está infectada, utiliza normalmente muestras obtenidas con hisopos nasofaríngeos, en las que luego se analiza la presencia de proteínas del virus (antígenos). Los mismos valen entre US$ 5 y US$ 6, según lo que maneja el Fondo Estratégico de la OPS.