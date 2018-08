Sin acuerdo en el sector lácteo, sindicato empieza medidas este jueves

El sindicato de la industria láctea decidió que a partir de la hora 0 del jueves habrá trabajo a reglamento en el sector y paros de una hora por turno porque nuevamente hubo desacuerdo en el Consejo de Salarios, lo que podría provocar una escasez de productos como quesos, yogures y manteca.

El prolongado conflicto aparece como estancado básicamente porque a Conaprole, por lejos la empresa más importante del sector, no le convence la cláusula de paz laboral que propone el gobierno.



Los aspectos salariales están acordados en sus grandes líneas pero Conaprole cree que la cláusula que el gobierno propone no le garantiza la paz laboral que pretende para los próximos tres años. Ayer en la reunión del Consejo de Salarios se labró un acta de desacuerdo entre las partes.



En este contexto, fuentes de Conaprole dijeron que no están dadas las condiciones para que la empresa pase 100.000 litros diarios de leche a la empresa Pili. Una fuente de Conaprole dijo a El País que “nuestra primera responsabilidad es hacia nuestros productores”.



Conaprole aceptaría pasar esa cantidad de leche si se le garantiza el cobro de la materia prima y paz laboral. La cooperativa dice que no puede dar incrementos salariales reales porque debe mejorar los ingresos de sus remiten que están estancados hace cuatro años.



El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, dijo el lunes en la Comisión de Cooperativismo de la Cámara de Diputados que “diría que a Conaprole, como empresa, le está yendo bien, es la que paga mejor precio por la leche”. “Algunas empresas extranjeras en Uruguay pagan bastante menos”, agregó. El diputado blanco Rodrígo Goñi le dijo que Conaprole requiere paz laboral.



“El sindicato no tiene ningún argumento para no aceptarla.



Solución parcial a situación de Pili

El gobierno anunció que enviará un proyecto de ley, que espera se apruebe rápídamente, para otorgar un préstamo de US$1,5 millones a Pili de forma que esta pueda pagar sus deudas con 75 tamberos y alrededor de 130 trabajadores que rondan aquella cifra.



El préstamo será a diez años con dos de gracia y la novedad fue presentada hoy a los tamberos que remiten a Pili y los trabajadores de la empresa de Paysandú por los ministros de Trabajo, Ernesto Murro, Industria, Carolina Cosse y Ganadería, Enzo Benech y por el intendente sanducero Guillermo Caraballo. También se pondrá a disposición de los productores US$300.000 de fondos del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).



La solución es parcial porque sigue sin solucionarse el asunto de la disponibilidad de materia prima para que la empresa procese. El gobierno le pidió a Conaprole que facilite durante 6 meses 100.000 litros de leche diarios para que Pili pueda incrementar su ritmo de producción pero la cooperativa no ha dado aún su visto bueno (ver nota aparte).



Gerardo de Souza, uno de los productores remitentes a Pili, dijo a El País que hace tres semanas que no cobran nada de su remisión y que se iban de la reunión “bastante negativos” porque esperaban “otro tipo de herramientas”. Los tamberos se reunirán hoy con la empresa que está negociando con un inversor para que la compre total o parcialmente, lo que podría darle viabilidad.



Pili ha perdido remitentes y debe más de US$40 millones. El gobierno busca contrarreloj soluciones para su situación. “Estamos de rehenes. No nos podemos ir de Pili y también estamos de rehenes del conflicto de Conaprole”, dijo de Souza.