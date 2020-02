El gobierno electo planifica topear la ejecución del gasto 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La ministra de economía designada, Azucena Arbeleche, se reunió con representantes de los partidos que integran la coalición para abordar la situación económica del país que deberá atender el nuevo gobierno.

En el último de los encuentros, con el Partido Independiente, la ministra adelantó que evalúa establecer topes a la ejecución del gasto en la próxima Rendición de Cuentas, que debe ser enviada al Parlamento antes del 30 de junio. También hablaron del inminente ajuste de tarifas públicas, una vez que asuma el gobierno de Luis Lacalle Pou.

En el encuentro en la sede de la transición en Bulevar Artigas estuvo Arbeleche, el próximo ministro de Industria Omar Paganini y el futuro presidente del Banco Central Diego Labat. Por el Partido Independiente, el próximo ministro de Trabajo Pablo Mieres, el diputado Iván Posada y el economista Leandro Zipitría.

Posada dijo a El País que fue “una puesta a punto” de la situación económica y fiscal del país. “Hay objetivos que deben ser trazados a corto plazo, luego de la discusión del proyecto de ley de urgente consideración”, indicó el diputado, en referencia al proyecto de Rendición de Cuentas.



En la reunión, el Partido Independiente planteó que los topes en la ejecución del gasto deben fijarse en áreas que no resientan servicios como la educación, la salud y las políticas sociales. ¿Qué significan esos topes? En la práctica, se trata de establecer un porcentaje de ejecución sobre los montos autorizados.

El tema ya estaba planteado en el programa del Partido Independiente, y es manejado como “una posibilidad cierta” por el equipo económico.



Para Posada, sería una señal positiva para las calificadoras de riesgo y no es algo significativo a nivel global. “Teniendo en cuenta el déficit fiscal cercano a cinco puntos del producto, parece lógico que esta instancia de Rendición de Cuentas también sea aprovechada para establecer algunas señales que después se pondrán con mayor afinamiento en el proyecto de Presupuesto”, dijo el diputado.

Además, en el encuentro se manejó que el ajuste de tarifas estará entre las primeras decisiones del gobierno. “Los costos para las empresas públicas se incrementaron en este período y ese ajuste es necesario. Hay que ver cuál es la cuantía”, afirmó Posada. En ese sentido, la inflación será una referencia para los aumentos a aplicar, afirmó el diputado.



Un día antes, el jueves, se reunió con Arbeleche el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. A la salida, dijo que “hay motivos para preocuparse” por la situación económica.

“Primero que nada, hay grandes incógnitas, incertidumbres, desconocimiento de la situación real en algunos aspectos. Hay temas en las tarifas públicas que hay que corregir, porque se ha estirado contra lo que se debería haber hecho en enero”, en referencia al ajuste que no realizó el gobierno actual. “Eso también va a repercutir en los próximos días”, indicó Manini, quien afirmó que se trabajará para cumplir con las promesas de campaña.



El ministro de Economía, Danilo Astori, le respondió ayer a Manini Ríos y dijo que “es evidente” que hablan de países diferentes.



“Uruguay ha construido fortalezas importantes. 17 años de crecimiento consecutivo dejan una consecuencia positiva para el país. Estamos en el país de mayores ingresos por habitante de América Latina, de mejor distribución del ingreso por habitante de América Latina. A mí me parece que más allá de que hay errores a corregir y aspectos a mejorar, esto no se puede ignorar”, sostuvo Astori en ronda de prensa. Y agregó. “Estamos dejando un país con grado inversor en las cinco calificadoras de crédito más importantes del mundo. Me siento tranquilo en que dejamos un país con fortalezas que van a jugar positivamente hacia el futuro”.