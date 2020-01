Gobierno electo exigirá mejorar los resultados a los jefes de Policía

El gobierno eligió jefes de Policía experientes y con amplio conocimiento del terreno. Algunos de ellos ya alcanzaron esa jerarquía, otros se destacaron en la academia o en la investigación criminal. Ayer el futuro ministro del Interior, Jorge Larrañaga, aseguró que trabajaron con el presidente electo, Luis Lacalle Pou, en la selección de los candidatos.

La lista de nuevos jefes policiales que se hizo pública ayer lleva la firma de Larrañaga y Lacalle Pou. De esa forma, la nómina alcanza la legitimidad luego de que se conocieran varias listas sin sustento. Nunca se sabrá quien las escribió o las largó a las redes sociales.

Larrañaga y Lacalle Pou realizaron decenas de consultas y evaluaciones en reserva. El objetivo es que los jefes desarrollen un trabajo que logre reducir los elevados índices de criminalidad. La gestión exige resultados, de lo contrario habrá relevos. “Los resultados son prioritarios para marcar una gestión sobre la cual vamos a estar. Acá todos somos sujetos de ser cambiados en los cargos, esa es la realidad”, afirmó Larrañaga en la tarde de ayer.

Erode Ruiz, actual jefe de Policía de Maldonado se hará cargo de Montevideo, el departamento con mayor criminalidad y violencia del país. Hace quince años que es jefe. Antes estuvo en Lavalleja y Canelones. Allí conoció al comisario general Víctor Trezza.

Tras ser designado como jefe en Maldonado, Trezza fue trasladado a ese departamento a solicitud de Ruiz quien lo designó como subjefe. Ruiz y Trezza lideraron el proceso de incorporación de las cámaras de vigilancia por 20 millones de dólares. En el año 2017 Trezza se retiró y fue contratado por la Intendencia de Maldonado como subdirector de Tránsito. Ahora, Trezza será jefe de Policía de Canelones.

Para el departamento de Lavalleja fue designada la comisario mayor Blanca Olivera. Entre sus antecedentes figura el haber sido designada al mando de la Policía Nacional de Tránsito y de la Oficina Nacional de Violencia Doméstica y de Género.

En Colonia estará el comisario general Jhonny Diego, un reconocido docente de la Escuela Nacional de Policía y de la Maestría en Ciencias Criminológicas de la Universidad de la Empresa (UDE). Fue subjefe en Canelones.

En Cerro Largo hubo festejos tras la divulgación de la nómina de jefes de Policía. Ese departamento estará a cargo de José Adán Olivera quien fuera jefe hasta el año 2018 cuando se enfrentó al ministro Eduardo Bonomi. Su salida del cargo fue largamente criticada en el medio local. Al momento de entregar la Jefatura se produjo una manifestación popular encabezada por el entonces intendente Sergio Botana.

Otro tanto sucedió en Rivera donde el comisario general Wilfredo Rodríguez volverá a hacerse cargo de esa jefatura tras estar a cargo de Cerro Largo desde el año 2018. Estando en Rivera, Rodríguez manejó el caso de la niña Valentina Walter quien fuera violada y asesinada. Tras el hecho se produjo una revuelta popular.



En el caso de la jefatura de San José, la pasará a ocupar el actual subjefe policial de Paysandú, Orestes Leles Da Silva. En tanto, la jefatura de Soriano pasará a ser ocupada por el actual jefe policial de San José, William Martínez.

En Tacuarembó, la dirección policial estará en manos del actual subjefe de Policía de San José, John Saravia.



Además, el actual subjefe policial de Durazno, Richard Marcenal, pasará a ocupar la jefatura en lugar del actual jefe, Héctor Rodríguez Santana. Lo mismo ocurrirá en Florida, donde el actual subjefe de Policía, Rúben Saavedra, pasará a ocupar la jefatura y relevará a José Chavat.

En tanto, esta misma estrategia se aplica en el departamento de Treinta y Tres. El actual subjefe policial de ese departamento, Gustavo Silveira Álvarez, ascenderá a la jefatura.

Erode Ruiz a cargo de la jefatura de Montevideo

No es un jefe de escritorio. Erode Ruiz, quien será jefe de Policía de Montevideo desde el próximo 1° de marzo, hace dos años detuvo a dos delincuentes mexicanos. Venían de robar una lujosa joyería que funciona en el Hotel Enjoy de Punta del Este. Los vio correr por bulevar Artigas y les tiró el auto encima. Mano a mano y sin disparar un tiro, marchó con los dos extranjeros hacia la seccional más próxima.



Mientras tanto, coordinaba handy en mano el operativo que terminó con la captura de la banda. Ostenta el grado de inspector mayor y ya fue jefe en tres departamentos: Lavalleja, Canelones y Maldonado. Fue jefe de Policía en los dos gobiernos de Tabaré Vázquez y en el de José Mujica.



Los grupos radicales de izquierda le endilgan haber comandado el operativo de transporte de los tres etarras que estaban internados en el Hospital Filtro el 24 de agosto del año 1994. Sin embargo, Ruiz no lideró aquel procedimiento y la Justicia no encontró nada para reprochar.