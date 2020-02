Gobierno electo busca la forma de prevenir eventuales conflictos sindicales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ya sea por la discusión de la Ley de Presupuesto nacional, o por las negociaciones que comenzarán en breve en el marco de nuevas rondas salariales, el gobierno electo y los sindicatos son conscientes de que este no será un año fácil en materia de conflictividad.

Por eso, el nuevo gobierno del presidente electo Luis Lacalle Pou que asumirá este 1° de marzo se prepara para un eventual escenario de agitación. El futuro subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Mario Arizti, dijo a El País que “obviamente siempre va a haber un foco de conflictividad” y en ese sentido, la apuesta será a dialogar con los sindicatos para “prevenir” eventuales conflictos.

“Es inevitable que en el marco de una negociación de Ley de Presupuesto o en rondas salariales como va a haber desde el 30 de junio, haya conflictividad. La mejor forma de prevención de cualquier conflicto es dialogar y justamente hacer efectiva la palabra prevención”, señaló Arizti tras un encuentro que encabezó el ministro designado de Trabajo, Pablo Mieres con la cúpula del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt.

El futuro subsecretario añadió que las relaciones con el Pit-Cnt deberán seguir siendo como hasta ahora, en un clima de cordial respeto. “Habrá acuerdos y habrá desacuerdos y cuando haya desacuerdos, habrá que administrarlos”, opinó.

La de ayer fue la segunda reunión que el gobierno entrante mantuvo con la cúpula de la central de trabajadores. Mieres recalcó a la salida del encuentro que el sistema de negociación seguirá siendo tripartito “con la presencia de tres actores” y que si bien “la apuesta será a que haya acuerdos bipartitos”, el gobierno deberá mediar cuando sea necesario para ayudar a alcanzar un acuerdo.

En todos los casos, el gobierno “seguramente” fijará las pautas, explicó Mieres.



De todas maneras, en el Pit-Cnt entienden que quedaron algunas cuestiones pendientes, como por ejemplo, los ajustes salariales y sus pautas y por otro lado la queja que presentaron las cámaras empresariales ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por modificaciones a la ley de negociación colectiva.

Seguridad social.

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira manifestó por otra parte su disconformidad con que el gobierno entrante instale una comisión de expertos para comenzar a planificar una reestructura del sistema de seguridad social sin la participación de actores sociales. “Insistimos en que hubiera un diálogo social y esto implica que haya un diálogo entre los políticos y los actores sociales para que ese diálogo de última, construya una reforma con los mayores acuerdos políticos y sociales”, remató el dirigente.

Mieres subrayó que la comisión de expertos podrán integrarla no solo políticos, sino también expertos de organizaciones sociales. “Posiblemente sean de origen partidario, pero también habrá especialistas que no tengan afiliación partidaria y expertos que puedan provenir de alguna organización social, lo dijimos con claridad, no está enmarcado en ningún sentido”. El anteproyecto de ley de urgente consideración crea una comisión de expertos para “analizar fortalezas y debilidades de los diversos regímenes previsionales, diagnosticando la situación actual y perspectivas”.