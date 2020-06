El gobierno dará prioridad a los salarios más sumergidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno anunció ayer que se prorroga el seguro de paro parcial hasta el próximo 31 de julio, según informó el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, hablando en nombre del Poder Ejecutivo.

En esa línea, el secretario de Estado explicó que el 40% del total de envíos al seguro de desempleo del mes de mayo utilizó este sistema. Por otro lado, hizo saber que también se prorrogó por otros dos meses el subsidio a los monotributistas Mides, una modalidad especial para atender a unos 10.000 contribuyentes.

También en la tarde de ayer se cumplió la segunda reunión del Consejo Superior Tripartito de la octava ronda de negociación colectiva. El próximo jueves volverán a reunirse los delegados de los tres niveles de diálogo. La idea del gobierno es que la negociación se cumpla lo antes posible y que los consejos de salarios también tengan un desarrollo rápido. Con relación a los incrementos salariales previstos, fuentes del gobierno aseguraron a El País que se buscará beneficiar a los trabajadores “más sumergidos” con subas “cercanas” a la inflación.

La pauta de la negociación que impulsa el gobierno indica que a partir del 1° de julio comienza el “período puente”, que implica que los trabajadores cobrarán el 1º de enero de 2021 un ajuste nominal del 3% -aunque se puede prorrogar hasta el 1° de abril en aquellos sectores con mayores dificultades de empleo- y luego el 30 de junio, “con un ajuste de correctivo por inflación, pero que esta vez tiene la peculiaridad que va a tener la reducción en función de los puntos que la economía haya bajado en términos de PIB”, según indicó el propio ministro Mieres la semana pasada.

De esta forma avanza la negociación colectiva en un año en que se vencen 150 convenios. Una de las principales novedades que surgió en la jornada de ayer es el “diálogo social tripartito por el empleo y la sustentabilidad de las empresas”.



Empresarios, sindicalistas y delegados del gobierno acordaron apostar a esta iniciativa. El planteo no tiene una definición clara, pero se terminará de definir en las próximas reuniones.

La delegación empresarial advirtió de la necesidad de apoyar a las empresas que generan empleo y que vienen siendo afectadas por la crisis sanitaria.



“Buscamos que se instale ya el diálogo social por el empleo mediante la generación de ideas que promuevan el trabajo. Compartimos el criterio amplio para otorgar prórrogas del seguro de paro para que los colectivos de trabajadores no queden desvinculados de las empresas”, afirmó tras la reunión el secretario general del Pit-Cnt, Marcelo Abdala.

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Foto: @MTSSuy

Una de las propuestas que presentó ayer el Pit-Cnt es que el salario mínimo nacional ajuste el 1° de enero del año próximo con el 100% del aumento del Índice de Precios al Consumo (IPC), según dijo Abdala. Además, pretenden que los salarios líquidos de $ 20.000 reciban un incremento extra del 2%. También pretenden que se pague el salario perdido durante la crisis.



En tanto, el sector empleador pretende alcanzar un rápido acuerdo y comenzar a debatir en cada unos de los grupos y subgrupos de los Consejos de Salarios.

“El mercado de trabajo tiene la oferta y la demanda, estamos planteando que el diálogo se haga por el empleo, que es la oferta, y por la sustentabilidad de las empresas, que son quienes demandan el empleo. No habrá empleo de calidad si no se mantienen las empresas”, dijo Juan Mailhos, representante de la Cámara de Comercio y Servicios.



Además, Mailhos dijo que el sector empresarial está esperanzado en poder llegar a un acuerdo. “Como toda fórmula general va a tener que ser trabajada un poco más. Hay que buscar los justos equilibrios, en particular los incentivos necesarios para poder mantener la mayor cantidad de gente en el empleo”, señaló.