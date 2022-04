El gobierno cree que el impacto del aumento de salarios sobre los precios será "muy mínimo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La última jugada del presidente Luis Lacalle Pou descolocó a actores de varios frentes. Al sector empresarial, por no tener en los cálculos volver a sentarse a negociar salarios. A la oposición política por quedar en una posición incómoda de criticar una medida que pone más plata en los bolsillos de trabajadores y jubilados. A los economistas, quienes entienden que se trata de una decisión equivocada del manejo de las cuentas públicas. A los dirigentes sindicales que preparan la plataforma reivindicativa del 1 de mayo con varios pedidos. Y también a algunos dirigentes de los partidos socios de la coalición de gobierno por sobrepasar algunas de sus sugerencias presentadas días atrás.

El anuncio de Lacalle Pou en pleno feriado nacional de este lunes es uno de los eslabones de una cadena de medidas que el mandatario diseñó con la jefa del equipo económico, la ministra de Azucena Arbeleche, para atender la escalada de precios en el país.



“Esto es bien herrerista. Porque los que la critican se olvidan que el herrerismo es pragmatismo. Y con este anuncio el presidente está siendo excesivamente pragmático”, dijo una fuente del Partido Nacional ayer a la tarde a El País.



El gobierno dio un giro en la estrategia, y pasó a atender las presiones inflacionarias por el lado de los ingresos, colocando más plata en los sueldos de los trabajadores. De todos modos, fuentes del gobierno consultadas ayer por El País aseguraron que se continuará trabajando sobre los precios con medidas concretas. Puntualmente se extenderá la exoneración del IVA al asado de tira; el corte uruguayo de carne más popular.



Pero con esta “innovación” -dijo una fuente oficial- se busca ser más “directo, concreto y ágil” en atender la problemática inflacionaria. Es que en el Poder Ejecutivo se entiende que las medidas para atender las subidas de los precios de los productos esenciales no son tan rápidas en sus efectos como sí lo son los aumentos de los salarios.

La opción de ir por los salarios fue estudiada. Los servicios técnicos del gobierno -Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto- analizaron los impactos de los aumentos de sueldos de los trabajadores públicos y privados a partir del 1 de julio. Y concluyeron que ello no generará un impacto al alza en los índices de inflación, como manifestaron de forma pública varios economistas privados desde el lunes a la noche.



De hecho este era uno de los reclamos históricos de la central sindical: aumentar los salarios, para que eso genere aumento del consumo interno, y este dinamice la economía.



La problemática que manifiestan los economistas es que la medida gubernamental puede generar presiones inflacionarias. Los cálculos que maneja el gobierno es que el impacto es “muy, muy mínimo”; así lo dijo una fuente oficial a El País.

A su vez tampoco ven dificultades por el lado del aumento salarial de los privados, ya que las mesas que se sentarán a negociar no son las que fijan precios. Por ejemplo, las grandes superficies y comercios no entran en este paquete de ramas de actividad que negocian el aumento.



Pero al mismo tiempo, el anuncio del presidente Lacalle Pou tiene un efecto político. En momentos donde varios sectores y partidos de la coalición salieron públicamente a exigirle medidas para atender la subida de precios que vive la población, el Ejecutivo anunció una iniciativa que no estaba en los planes de ninguno de los actores que se animó a marcar su agenda.



“Cortó con el perfilismo”, dijo un dirigente blanco cercano al mandatario. En política el concepto “perfilismo” significa que un determinado actor dirige su discurso y acciones pensado en determinado electorado que no está conforme con la realidad.



El presidente defendió ayer a la mañana su decisión en una rueda de prensa luego del acto por el aniversario de los 33 orientales en la playa de la Agraciada.



Dijo que el mecanismo que eligió fue por entenderlo “el más directo, más sensato”.

Amplían reducción de IMESI a combustibles

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, informó a los jefes comunales del litoral que el gobierno dispuso que se amplíe la reducción del Impuesto Específico Interno (Imesi) a los combustibles en la frontera.



Según el artículo 1° del decreto dado a conocer por el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, se reduce “el monto del Impuesto Específico Interno (Imesi) correspondiente a la enajenación de naftas en hasta un 30% del precio de venta”.



“Lo dispuesto en el presente decreto entrará a regir a partir del 1° de mayo de 2022”, agrega el texto, que fue comunicado ayer a los intendentes Guillermo Besozzi (Soriano), Omar Lafluf (Río Negro) y Olivera.

Privados: gobierno no desempatará tras desacuerdo



El Ministerio de Trabajo (Mtss) convocó para el próximo viernes a las 11:30 horas al Consejo Superior Tripartito del sector público. Por la tarde se reunirá en esa instancia el sector privado.



El subsecretario de Trabajo, Mario Arizti, explicó a El País que al convocar al máximo órgano de gobernanza de las relaciones laborales se detallará el escenario que observa el gobierno sobre las presiones inflacionarias y la necesidad o sugerencia de adelantar el correctivo ya acordado por inflación.

“Esto es un adelanto a cuenta. Pero el comunicado de Presidencia habla de aumento porque termina siendo un incremento salarial”, aclaró el jerarca de gobierno.



Las mesas de negociación del sector privado que se convocarán son las que celebraron acuerdos salariales por dos años con el correctivo de ajuste por inflación que se activa en junio de 2023 al finalizar el convenio.



Este tipo de negociaciones son de carácter tripartito. Suele suceder que si trabajadores y empresarios no logran el acuerdo y se necesita laudar, el voto del representante del Poder Ejecutivo define. Ese voto del Ejecutivo acostumbra ajustarse a la pauta ofrecida por el gobierno para esa negociación. En este caso, Arizti dijo que si trabajadores y empresarios no alcanzan un acuerdo, es decir: una parte está a favor de dar el aumento y la otra no, el Ejecutivo no va a incidir votando por una de las posiciones. “Lo que vamos a hacer es ayudar a la negociación. Pero será una decisión entre las dos partes que esperemos lleguen a un acuerdo”, manifestó el subsecretario de Trabajo.