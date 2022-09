Gobierno “cierra círculo” y consigue el apoyo de la coalición a la reforma jubilatoria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Para el gobierno, “se cerró el círculo” y la reforma de la seguridad social se encamina a ser una realidad. Así lo señalaron a El País fuentes del Poder Ejecutivo, luego de la reunión que mantuvo el presidente Luis Lacalle Pou ayer con el líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos. Esta fuerza fue la última de la coalición en pronunciarse a favor de la ley.

“Se cerró el círculo de esta primera etapa. La coalición terminó de forma positiva esta primera fase de intercambio sobre el anteproyecto. Se ha manifestado por parte de los diversos partidos que la representan una aprobación general. Se han recibido diversos aportes y eso permitirá empezar una nueva etapa que tendrá como fin consolidar esos insumos para culminar el proyecto de ley”, dijeron desde Presidencia.



También aún se espera por el pronunciamiento del Frente Amplio, que señaló que daría su posición luego de que todos los partidos que forman parte del gobierno lo hicieran.



El Poder Ejecutivo todavía no se fijó un plazo para revisar todas las sugerencias hechas por colorados, cabildantes, el Partido Independiente y el Partido de la Gente, pero la idea es que en las próximas semanas ya se pueda dar una respuesta, con la idea de conseguir un amplio consenso y de que el proyecto llegue al Parlamento con -al menos- los líderes que apoyan al oficialismo alineados.

Socios

El líder cabildante le presentó ayer al presidente una “docena de puntos” sobre el anteproyecto de ley de reforma provisional. Estos expresan cambios “en todos los sectores”



“Cabildo va a apoyar la reforma de la seguridad social, pero pretende que esos puntos sean considerados”, remarcó el senador en rueda de prensa frente a la Torre Ejecutiva, aunque prefirió “no adelantar” la docena de consideraciones. El paso siguiente, dijo, es una reunión entre el equipo técnico de Cabildo Abierto con el equipo que está redactando el proyecto que luego será considerado en el Parlamento.



Consultado sobre si Cabildo Abierto apoyaría igual la reforma en caso de que el gobierno no acepte sus reclamos, respondió: “No quiero adelantar nada. Cabildo entiende que es necesaria la reforma”.



“Estamos proponiendo mejoras en el anteproyecto, en general en todos los sistemas, no solamente especificándonos en un sector (...). En todos los sectores entendemos que hay cambios para hacer”, remarcó.



En el Partido Colorado, según lo señalado por el expresidente Julio María Sanguinetti, todavía continúan analizando el anteproyecto. Pero la postura es de apoyo a la propuesta del Poder Ejecutivo en “líneas generales”, lo cual no significa que no haya varios ajustes y planteos a proponer.

En diálogo con El País, Sanguinetti aseguró el jueves que pese a que ya están identificados algunos problemas del texto, con el paso de las horas esas observaciones van a ser afinadas. “No hemos dado todavía una opinión definitiva porque nos falta información sobre los números”, dijo, aunque adelantó que había tres puntos en los que hay reparos, que tienen que ver con pensiones para personas viudas, con que “no se achate demasiado la pirámide jubilatoria” y con “la necesidad de introducir modificaciones para algunos sectores especiales, como los policías”.



Por otro lado, fuentes del Partido Independiente ya indicaron que ven con “buenos ojos” el anteproyecto, y que están “alineados”. No obstante, marcaron que tienen diferencias con lo dispuesto en la reforma para las pensiones de sobrevivencia e incapacidad. “Hay una reducción importante de los montos pensionarios y de los caudales”, añadieron.



Del lado del Partido de la Gente, mientras tanto, se mantiene la idea ya adelantada de proponer correr de 1967 a 1974 el año de la primera generación que será afectada por esta reforma, que contempla un largo período de transición. “Partimos de la base de que no se puede cambiar las reglas de juego a trabajadores que empezaron su carrera a los 18 años y cumplieron 30 de trabajo”, consideró el diputado Daniel Peña.

Debate

La discusión parlamentaria comenzará en la Cámara de Senadores, pero esto no será inmediato, pues en este momento se encuentran casi 100% abocados a la Rendición de Cuentas. Allí quedan grandes temas por solucionar, como la eventual compensación económica por la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad y qué harán con la Ley de Medios, ya que la propuesta de derogación que envió el Poder Ejecutivo no tuvo éxito en Diputados.