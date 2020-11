Gobierno busca que tren llegue a Salto para atraer carga argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno ha insistido en que buscará convertir a Uruguay en un polo logístico. Sin embargo, una de las cartas que tiene bajo la manga, que es habilitar el tránsito del tren de carga desde Salto hasta Montevideo, no ha tenido demasiada repercusión. Son dos los tramos de las vías férreas que no están en buenas condiciones: de Tres Árboles a Estación Chamberlain, y de Queguay a Salto. La obra, que tendría un costo estimado de US$ 55 millones, permitiría sacar por Uruguay carga de Argentina, Paraguay e incluso Bolivia.

Carlos Albisu, presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, informó a El País que ya han existido varias reuniones sobre este tema, que ha generado el interés del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Además, el próximo viernes el subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola, volverá a Salto Grande para seguir analizando la viabilidad del proyecto, entre otros asuntos.

“Estamos pensando en ganar carga para el puerto de Montevideo: de Misiones, Corrientes, Entre Ríos o incluso de Paraguay”, informó Albisu.



“Hemos estado conversando con el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y hay interés de muchos productores de sacar cargas fundamentalmente a través de Uruguay”, agregó el jerarca.



Por su parte, el presidente de la delegación argentina de la Comisión Mixta de Salto Grande, Luis Benedetto, planteó a su par uruguayo, Albisu, que Bolivia está analizando bajar carga por el norte argentino, por lo que también se podría sumar esto como incentivo a desarrollar el proyecto.

Tramos de vías a mejorar.

Uruguay recibió en el anterior período de gobierno un préstamo no reembolsable del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur - Focem que se destinó a la mejora y reconstrucción de las vías férreas. Sin embargo, estos dos tramos en cuestión no fueron mejorados. “El problema viene de un error de cálculo y de gestión”, dijo el vicepresidente de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), Gustavo Osta, a El País.



“Estos dos tramos (Tres Árboles-Estación Chamberlain, y Queguay-Salto) se podrían transitar hoy de una manera poco apropiada, por lo que se requiere una inversión importante” pero “hay que ver de qué manera se puede financiar” esto, agregó el dirigente colorado.



El vicepresidente de AFE explicó que mejorar estos dos tramos y dejarlos habilitados para una carga de 18 toneladas de eje, como se pretende, costaría unos US$ 55 millones, que no fueron incluidos en el exhaustivo plan quinquenal presentado por el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, esta semana en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado.

El meollo del asunto ahora es encontrar financiamiento para esta obra. El subsecretario de Transporte ya estuvo dos veces en Salto Grande para proyectar posibles inversiones y el presidente de AFE, Miguel Vaczy, se reunió meses atrás con representantes de Ferrocarriles Argentinos, quienes presentaron una radiografía del estado de las vías de tren en las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos.



Albisu dijo que los argentinos aseguraron que sus vías férreas están en buen estado, explicaron cuál es el tipo de trocha (el ancho de la vía) que tienen y advirtieron que es compatible con la uruguaya.