El gobierno busca evitar un conflicto con los camioneros

La decisión del gobierno uruguayo de que sean las propias empresas de transporte de carga internacional quienes asuman los costos de los hisopados de coronavirus para ingresar al país, terminó de molestar a los camioneros de Brasil y Argentina.

La situación generó que trabajadores de ambos países convocaran para hoy a una movilización en los pasos de frontera (en territorio extranjero), en repudio a la decisión de Uruguay, que hasta ayer costeaba los test diagnósticos que se les realizaba a los camioneros.



Sin embargo, en las últimas horas, el Poder Ejecutivo intercedió para evitar el bloqueo y un conflicto con el transporte de carga internacional. El propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou decidió que el Estado pagará los test por una semana más, al tiempo que recibirá a los camioneros para alcanzar un acuerdo, informaron fuentes de gobierno a El País.

De todas maneras, al cierre de esta edición, dirigentes de los transportistas de carga internacional de Uruguay intentaban comunicarse con sus sus filiales vecinas para desactivar la medida.



El presidente de la Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional del Uruguay (Catidu), Mauro Borzacconi, dijo a El País que “es imposible que el transporte absorva el costo” de los hisopados que rondan los U$S 100 ($4.260). Por día, a Uruguay ingresan más de 500 camiones.



Por otro lado, los camioneros de carga internacional reclaman al gobierno participación en el armado de los protocolos. “Nos tendrían que haber tenido en cuenta sin dudarlo a la hora de decir cómo vamos a liberar los camiones, cómo no, de qué manera, cuál es la vía más rápida y cuál era la más eficiente, dado que no todas las fronteras son iguales”, señaló el dirigente gremial.

El 15 de julio el gobierno decretó que toda persona que ingrese al país debe acreditar un resultado negativo a un test de detección de COVID-19, realizado no más de 72 horas antes del inicio del viaje.



En su lugar, los camioneros plantean al gobierno que intrumente test rápidos que en menos de dos horas permite al trabajador acceder a los resultados de detección de coronavirus y así poder determinar si el conductor puede o no seguir su camino.



El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado se comunicó ayer con Borzacconi y le informó de la resolución del presidente Lacalle. Horas más tarde , el dirigente pasaba un mensaje por WhatsApp a transportistas de carga internacional de Brasil y Argentina. “El presidente uruguayo tomó la decisión de continuar haciendo los test a quienes no cuenten con un certificado negativo al momento de ingresar a Uruguay, con el fin de seguir cuidándonos a todos”, comenzaba el texto.

El dirigente gremial contó que ayer a la tarde realizaba los contactos para desactivar la medida en la frontera: “Todavía no pude hacer todas las vueltas que esto lleva, tratar de desarmar todo lo que armaron argentinos, por un lado y brasileños por otro, es un corte en la frontera con Brasil, seguro. Voy a tratar de que al menos para el mediodía quede desactivado”, remató.

Negociaciones

Las reuniones para destrabar el conflicto se desarrollan en varios planos. Hoy, la dirección general de Asuntos de Frontera, Limítrofes y Marítimos del Ministerio de Relaciones Exteriores recibirá al embajador de Argentina en Uruguay, Alberto Iribarne. Del encuentro también participarán la dirección general de Integración y Mercosur, así como la de Asuntos Consulares.



En el encuentro analizarán el nuevo decreto del gobierno que se aplica a quienes buscan ingresar al país, informaron fuentes de Relaciones Exteriores a El País.



Por otro lado, Cancillería, Migraciones, Transporte y Obras Públicas y Salud Pública también intercambiarán sobre la aplicación de la normativa en la frontera.

Alerta

El viernes, un camionero brasileño que ingresó a Uruguay por Rivera dio positivo al test de coronavirus.



El hombre había sido hisopado en la frontera, pero siguió su camino a la espera del resultado, como indican los protocolos sanitarios. Al momento de cruzar la frontera no presentaba síntomas de la enfermedad. Sin embargo, horas más tarde, Epidemiología de Salud Pública confirmaba la infección.

El camionero fue contactado antes de ingresar a la terminal de ómnibus de Tres Cruces. Primero, fue “aislado” en un refugio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), pero más tarde, fue trasladado al Hospital Español. El conductor venía a Uruguay a dejar el camión. Se dirigió a la zona de Tres Cruces para sacar un boleto de ómnibus para su regreso a Brasil.



El camionero viajó con cuatro compañeros, cuyos hisopados dieron negativo.



En Rivera rige un acuerdo binacional entre Uruguay y Brasil, por el cual todos los pacientes son analizados por test PCR a ambos lados de la frontera. También está planteado que se desarrolle el mismo tipo de seguimiento epidemiológico en Rivera y Santana do Livramento. La proximidad de Rivera con Brasil, que está ubicado como el segundo país con más casos de coronavirus en el mundo preocupa al gobierno.