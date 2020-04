Gobierno brinda asistencia médica a extranjeros con síntomas del virus

El Poder Ejecutivo podría habilitar un nuevo y último “corredor humanitario” a las más de 200 personas -algunas con síntomas de coronavirus- que se encuentran varadas en un crucero australiano a 20 kilómetros del puerto de Montevideo.

La Cancillería y el Ministerio de Salud Pública (MSP) acordaron en las últimas horas que no se permitirá el descenso de los 132 pasajeros y 85 tripulantes en territorio nacional. En su lugar, resolvieron brindar asistencia sanitaria que incluya el testeo de todos los cruceristas y el aislamiento de los mismos en caso de ser necesario.

Es que entre los pasajeros hay varias personas con los típicos síntomas de la enfermedad (fiebre, tos seca y dolor de garganta), incluso, el médico de la tripulación está enfermo, confirmó ayer en una conferencia de prensa el canciller Ernesto Talvi.



El ministro informó que se definió que del buque “solo podrán descender personas con claro riesgo de vida” como ya ocurrió en dos oportunidades. Ayer, la Prefectura Nacional desembarcó en el puerto de Montevideo a una mujer australiana de 65 años con neumonía severa y síntomas de la enfermedad.



El martes en tanto, había sucedido lo mismo con un hombre -también de nacionalidad australiana- de 69 años que presentaba una infección pulmonar.

Ayer Cancillería y Salud Pública enviaron un equipo sanitario al buque con cuatro laboratoristas y 216 tests diagnósticos para confirmar nuevos casos y conocer la propagación del coronavirus. Lo acordado entre ambas carteras fue que en caso de confirmar nuevos casos, se aislará a los pacientes en el interior del buque.



Talvi puntualizó que “los que den positivo van a ser aislados en una parte del buque, mientras que las personas sanas quedarán en otra parte para evitar el contagio”. Agregó que llevarían “unas cuatro horas” realizar los hisopeados, sin embargo, al cierre de esta edición, en el MSP desconocían cuántos casos fueron confirmados finalmente.

Talvi señaló que están “trabajando con el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Defensa para poder enviar médicos y el equipamiento necesario para atender a bordo a las personas que estén presentando síntomas, cuya vida no corra peligro”.

“Todas estas acciones no tienen costo para el Estado uruguayo. La aseguradora privada del crucero se está haciendo cargo de todos los costos que demanden transformar a este buque en un buque hospital, que es en los hechos lo que estamos haciendo”, agregó el canciller.

Destacó que la “única manera que puedan descender del crucero es igual que como descendieron de todos los otros buques. Es decir, que haya un avión, esperando para salir”. En ese caso, el ministro confirmó que “habría un protocolo sanitario mucho más exigente que el anterior, porque tenemos casos de coronavirus, que permitiría evacuar a estas personas en un vuelo que estamos trabajando en este momento con el gobierno de Australia para que venga a repatriar a quienes están en ese crucero, que es de bandera australiana, y por ende están en los hechos en territorio australiano”.

Por otro lado, Talvi indicó que la operación de repatriación de uruguayos varados en el exterior denominada “Todos en casa” seguirá “hasta el 12 de abril”, que es Domingo de Pascua.



El canciller dijo que aún quedan por retornar al país alrededor de 760 uruguayos varados en el exterior.



Al respecto, dijo que las repatriaciones de uruguayos “siguen andando, llegó el (avión) Hércules a Bogotá (Colombia) y va a traer esta madrugada unos 44-50 compatriotas”, confirmó el dirigente colorado.



“Luego tenemos la conectividad restablecida con San Pablo a partir del sábado. El vuelo va a salir de aquí a las cuatro de la tarde, y va a volver de San Pablo a las ocho de la noche y va a traer personas que confluyen de todas partes del mundo”.



Talvi adelantó que hoy también viajará desde Sydney “el tercer” vuelo chárter que traerá uruguayos varados en Australia, Nueva Zelanda, el sudeste asiático. Va a llegar a Santiago de Chile y probablemente allí podrá recoger personas varadas en algunas partes de América Latina.

Talvi: del corredor sanitario salieron 734 personas de 41 nacionalidades

El canciller Ernesto Talvi confirmó ayer que a través del corredor aéreo sanitario salieron



“734 personas de 41 nacionalidades” diferentes. Esta semana Talvi señaló que quedan aún por repatriar al país 1.036 uruguayos varados en el exterior. De ese total, 270 se encuentran en Europa, 247 en América del Sur, 157 en Asia, 126 en Centroamérica, 119 en Oceanía, 107 en Estados Unidos, México y Canadá, mientras que en Medio Oriente hay diez uruguayos varados. Hasta el momento, en tanto, la Cancillería ha repatriado a 1.811 uruguayos que habían quedado varados en diferentes partes del mundo a raíz del surgimiento del coronavirus. Talvi destacó que a los uruguayos que quieren volver al país no los dejan embarcar en vuelos hacia San Pablo porque “no tienen conexión hacia Montevideo” desde esa ciudad brasileña. Para solucionar este problema, Cancillería dispuso que aviones de la aerolínea Amaszonas y de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) realizarán vuelos humanitarios para repatriar uruguayos varados desde ese origen. Estos pasajes tendrán un costo de US$ 199 dólares. En tanto, señaló que los vuelos de la FAU que se han realizado hasta el momento para repatriar a uruguayos varados en el exterior han tenido un costo total de unos US$ 200.000. En las últimas horas desde diversos países han llegado a Montevideo agradecimientos formales por el apoyo de la Cancillería en la repatriación a sus países de origen de ciudadanos de diversas nacionalidades. El primero de los reconocimientos llegó de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá que expresaron “su profunda gratitud al gobierno de Uruguay por apoyar con éxito las repatriaciones de viajeros que se encontraban a bordo de cruceros”.