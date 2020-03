Gobierno auditará el estado general de las rutas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, adelantó ayer en rueda de prensa que la unidad conformada por funcionarios profesionales de esa cartera realizará una auditoría, referida al estado de las rutas de todo el país.

En rueda de prensa antes de participar de la apertura del II Seminario Comercio Internacional, Inversión y Arbitraje, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Heber explicó que las auditorías “son caras”.



Por lo que dijo que el ministerio cuenta con una unidad interna destinada a ese fin, conformada por funcionarios profesionales, que realizarán la tarea. Adelantó que “la principal auditoría que nosotros pretendemos hacer es sobre el estado de las rutas”.



“El exministro Víctor Rossi dijo que el 67% de las rutas en Uruguay estaban en buen o muy buen estado, ojalá sea así”. Me gustaría tener un dato científico sobre el estado efectivo de las rutas, sostuvo Heber.

Por otro lado, consideró que “si no hay recursos suficientes para hacer obras en forma directa, se deben buscar fórmulas de asociación con capital privado” para financiarlas.



El ministro dijo que no hay otro mecanismo para hacer obras, porque de lo contrario “el único recurso es subirle los impuestos a la gente, y eso no lo queremos ni lo vamos a hacer”. “Estamos haciendo un esfuerzo para equilibrar las cuentas públicas”, enfatizó.



“Hay paño para ahorrar en funcionamiento y espero que no sea en obras del Ministerio de Transporte. Gran parte de los recursos disponibles que tenemos son para mantenimiento y no para obras nuevas”, sostuvo Heber.

El ministro recordó que fue informado por el gobierno saliente, y así se lo transmitió al presidente Luis Lacalle Pou, que en vialidad en 2019 se gastaron 57 millones de dólares correspondientes al 2020.