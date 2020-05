Gobierno asegura que se perdió credibilidad fiscal

Con un recuadro “multicolor” que presentó como parte de un PowerPoint, la ministra de Economía Azucena Arbeleche explicó ante el Parlamento lo que para ella es claro: hay un incumplimiento del tope de deuda que se fijó el país en los últimos años, el cual según dijo generó una pérdida de la credibilidad fiscal.

Su comentario sobre el recuadro “multicolor” -en tiempos donde la coalición es gobierno- generó hilaridad, según quedó plasmado en la versión taquigráfica de la comisión especial del Senado que analiza la ley de urgente consideración.



De acuerdo a Arbeleche, el cumplimiento del tope de deuda “no ha sido efectivo para mejorar las cuentas fiscales ni para implementar una política fiscal contracíclica (...) Si la regla fiscal debe tener por objetivo llegar a esa estabilidad de deuda en término del producto y, como objetivo intermedio, mejorar el resultado fiscal, eso no se ha conseguido”, aseguró.

La coalición recibió el gobierno con un déficit fiscal del 5% del PIB y una de las metas que se había fijado el presidente Luis Lacalle Pou era reducirlo, pero el mayor gasto generado por la pandemia del coronavirus no permitirá cumplir con lo pautado, por lo menos en este primer año de gestión. En una entrevista reciente con El País, Arbeleche dijo que se visualiza un deterioro de un punto y medio adicional del Producto para este año.

Ante la pregunta del senador Daniel Olesker (Partido Socialista) acerca de por qué no se mejoraba el tope de deuda en lugar de crear una regla fiscal -como se plantea en el marco de la LUC-, Arbeleche respondió: “Señores legisladores está en la pantalla ¿por qué no se cumplió la regla fiscal?” Justificó esta nueva herramienta en que “no hubo una conducta fiscal apropiada” y por tanto se perdió credibilidad.

“Faltó disciplina fiscal; faltó conducta fiscal. Esto generó que hoy no haya credibilidad fiscal, porque, se mida como se mida -acá lo estamos midiendo en términos de deuda-, no se cumplieron las metas que se determinaban inicialmente”. “No podemos hablar de una conducta fiscal responsable cuando el deterioro fiscal es claro desde el año 2011 a la fecha”, subrayó la ministra sobre las administraciones del Frente.

Marcela Bensión, directora de Política Económica del ministerio, justificó la urgencia de la regla fiscal -que había sido cuestionada por senadores del Frente Amplio- y se apoyó en el mismo argumento que Arbeleche. “Justamente, esa falta de credibilidad fiscal genera una urgencia de recomponerla y, por lo tanto, de comenzar ahora”, sostuvo.



Desde el Frente Amplio marcaron sus diferencias con lo afirmado por el gobierno. Por ejemplo, el senador y exministro de Economía Mario Bergara (Fuerza Renovadora) dijo que “hay mucho análisis que está absolutamente manipulado al gusto de un relato que definitivamente no compartimos”.

Sus palabras no pasaron inadvertidas para Arbeleche que recogió el guante: “Me parece que no corresponde el calificativo de análisis manipulado cuando hemos presentado cifras objetivas”. Además la ministra se ofreció a intercambiar sobre el punto una vez finalizada la comparecencia a la comisión del Senado.

No es mágica.

Como parte de su argumentación para la aplicación de una regla fiscal, Arbeleche admitió que la misma “no es mágica”, aunque lleva a “mejores resultados”. Según dijo, sin el compromiso fiscal “no es posible ningún tipo de mejora en las finanzas públicas”.



Arbeleche señaló que la regla fiscal tiene que ser transparente y de fácil monitoreo, por lo que no puede ser solamente el Ministerio de Economía y Finanzas el que la pueda determinar, monitorear y saber si se está cumpliendo o no.



La ministra explicó que la regla tiene que tener suficiente flexibilidad para responder a imprevistos, como puede ser en las variables macroeconómicas u otros shocks. Como ejemplo mencionó la caída de la actividad o los vaivenes producto del tipo de cambio.

Alfie: “Nadie dice que Ancap no va a estar”

El ministro de Industria Omar Paganini dijo en el Senado que “no hay que tener miedo a que Ancap caiga” si se libera la importación de combustible, como pretende el gobierno en la ley de urgente consideración.



“El recurso lo vamos a tener vendiéndole combustibles a la región, eventualmente, en competencia con importadores. En ese sentido, creo que vamos a tener una empresa más fuerte, más dinámica, más capaz”, concluyó.



Por su parte, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Isaac Alfie hizo una defensa enérgica del artículo contenido en la LUC. “Aquí nadie está diciendo que Ancap no va a estar. ¡Nadie está diciendo eso!”, subrayó. De acuerdo al jerarca, la modificación planteada permitirá a Ancap “evitar desvíos” como sucedió en el pasado, en alusión al déficit que obligó a una capitalización por US$ 800 millones. “Como deberá competir y sostener ese precio, no va a tener dinero para que haya desvíos como tuvo en el pasado. Me parece que esa es la base de todo esto”, concluyó.