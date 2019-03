Gobierno anunció que Uruguay ganó dos demandas millonarias de multinacionales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Estado ganó dos demandas millonarias que habían realizado dos multinacionales: una por parte de la distribuidora Conecta S.A, de la empresa brasileña Petrobras, y otra de la compañía de telecomunicaciones estadounidense Italba Corporation, anunció Presidencia este lunes.



El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) comunicó a la Presidencia de la República el viernes 22 que “Uruguay salió ganancioso en el proceso judicial iniciado en 2016 por Italba Corporation”.

La empresa había demandado al Estado por un total de US$ 100 millones por la revocación de una licencia de espectro radioeléctrico a su subsidiaria uruguaya Trigosul S.A.



Ahora, tras el fallo, la firma deberá pagar US$ 5.885.344 correspondientes a los costos del juicio. "Se trata de una decisión que se suma a anteriores decisiones arbitrales que han favorecido al país", indicó el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma.

Por otra parte la demanda realizada por Conecta había sido realizada en el año 2017 ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.



Ahora Uruguay se verá beneficiado con el laudo final que dio la razón al país y rechazó la demanda de Conecta, que se situaba en US$ 80 millones, indicó Presidencia.



Por su parte, Petrobras emitió un comunicado en el que sostuvo que efectivamente Uruguay ganó la demanda por incumplimiento de contrato así como la de compensación económica. Sin embargo indicó que el fallo establece que ahora el Estado tiene parcialmente la obligación de renegociar de buena fe los ajustes que puedan corresponder para la recomposición económico financiera.



"El tribunal amparó parcialmente" la demanda realizada por la firma contra Uruguay y determinó que "el Estado tiene la obligación de recomponer el equilibrio económico-financiero de la distribución de gas natural en el interior de Uruguay y de negociar de buena fe a esos efectos", sostiene la empresa en ese comunicado.



La firma indicó que el tribunal concluyó que "el equilibrio del negocio se quebró debido a causas no previstas por Conecta, concesionaria del servicio, al inicio de la operación a fines de los 90".



La demanda se inició por la falta de respuesta al reclamo "del cumplimiento de medidas" para corregir "diversos problemas que afectan sus operaciones", según un comunicado emitido en ese entonces.



"Desafortunadamente esos reclamos no han encontrado eco en las autoridades uruguayas, lo que ha llevado a que cada una de las distribuidoras recurriera a los mecanismos arbitrales de solución de disputas previstos en los respectivos contratos del Estado con MontevideoGas y Conecta", agregaba el texto.



Toma indicó que en ninguno de los casos existe la posibilidad de apelación por parte del demandante, en este caso ambas empresas. Además, Toma indicó que las sentencias "alientan a seguir defendiendo los que aún penden de resolución, como los casos de la minera Aratirí y de Montevideo Gas".