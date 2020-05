Gobierno anunció un acuerdo para mantener precios de más de 80 familias de productos por tres meses

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno brindó una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva para comunicar las últimas novedades de la pandemia del nuevo coronavirus. Hoy se realizaron 1.140 tests -un nuevo récord diario- y se registró una nueva muerte, con lo que el total de fallecimientos por coronavirus desde el comienzo del brote asciende a 18.

Para una serie de trabajadores que no podían acceder al seguro de desempleo -quienes hasta hoy no tenían derecho a este subsidio por no contar con la causal requerida- "se tomó la decisión (...) de generar una nueva normativa especial en el marco de la emergencia sanitaria para que puedan acceder" a este beneficio, dijo Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia.



El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo que se trata de de flexibilizar las condiciones de acceso al seguro de paro. Quienes "han cotizado al BPS entre tres y cinco meses (en los últimos 12 meses) podrán ingresar" por los meses de abril y mayo, dijo. Hasta hoy se exigían seis meses. Lo mismo ocurrirá con los jornaleros que tengan menos de 150 jornales, piso que marca la ley hoy. No podrán tener menos de 75 jornales para acceder al seguro de paro.

En tanto, trabajadores de la educación, deportes, y cultura, que hasta ahora no podían ingresar al seguro de paro cuando tenían otra actividad (multiempleo), podrán hacerlo, "también con un valor de prestación menor", indicó Mieres.

Este régimen "especial y provisorio" regirá hasta el 31 de mayo.

Gobierno realiza conferencia de prensa este viernes. Foto: Darwin Borrelli.

Se aprobó, además, la prórroga de las cuotas de los préstamos de los jubilados y pensionistas, dijo Delgado. Será para tres cuotas, que se pagarán al final del plazo. Esto cubre a 97.000 jubilados y pensionistas que tienen estos préstamos con el Banco de Previsión Social (BPS).

Delgado además habló de un protocolo "base mínimo" recomendado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) para la "apertura controlada y monitoreada" de los comercios y restaurantes que hasta ahora estaban cerrados. "Se va a controlar", dijo Delgado.

La potencia y cargo fijo de UTE se exonerará para determinadas instituciones por unos meses, agregó.



El secretario de la Presidencia dijo además que el equipo del Ministerio de Economía (MEF) tuvo la iniciativa de juntarse con los productores, intermediarios y comercios para definir una canasta de productos sobre la que habrá acuerdo de precios sobre los que no se "innovará" por al menos tres meses, algo que se había manejado ya esta semana.

Azucena Arbeleche, titular del MEF, dijo que en la tarde se acordó "el mantenimiento de precios para bienes de la canasta alimenticia", así como de otros artículos de limpieza e higiene. Se trata de "más de 80 familias de productos" y empezó a regir este viernes.

"Esta medida, este acuerdo entre comercios y el MEF, es una medida transitoria", subrayó la ministra. "Es una decisión que ha sido coordinada por todo el equipo económico", dijo. La decisión de acordar "es del equipo económico", insistió Arbeleche, quien comentó que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Banco Central (BCU) dieron su visto bueno.

Arbeleche dijo que con esta medida no se busca atacar las presiones inflacionarias pero sí parar un “aumento de precio abusivo” que se veía en algunos artículos.

Mieres también mencionó la situación de los adultos con niños a cargo que tienen que volver a trabajar y que, sin clases, no tienen con quién dejar a sus hijos. "Realmente lo básico son los acuerdos entre trabajadores y empleadores" en estos casos, dijo el ministro de Trabajo. "En el mundo no hay una solución planteada", agregó.