Gobierno analiza activar compras públicas para "fomentar el trabajo nacional"

El gobierno analiza la concreción de compras públicas para reactivar el empleo y las industrias locales en esta coyuntura de pandemia. Esta fue una de las iniciativas que planteó el Pit-Cnt al presidente Luis Lacalle Pou en una reunión que mantuvieron en la Torre Ejecutiva el miércoles de la semana pasada.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), comunicó este jueves de tarde a través de Twitter que "a pedido del presidente Luis Lacalle Pou, el subsecretario Alejandro Irastorza y el director de Finanzas Públicas recibieron a Darío Dárdano, representante del Pit-Cnt". En esta instancia "se evaluó el tratamiento de las compras públicas que fomenten el trabajo nacional", agregó la cartera.

Concretamente, en el encuentro "se acordó crear un ámbito de trabajo para analizar el tema, compuesto por distintos ministerios".

“Al parecer el planteo de compras públicas cayó bien. Calculo que el Poder Ejecutivo estudiará nuestro planteo y nos devolverá una respuesta”, había dicho el dirigente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, que ofició de vocero a la salida de dicha reunión en la sede de Presidencia la semana pasada.

"Yo les dije que fue un tema que trabajé cuando era senador. Tengo vocación de ayudar. Me pareció interesante. No solo en cuanto a uniformes, también me hablaron de transformadores y cables", había dicho Lacalle Pou sobre esta iniciativa de la central sindical.

Al otro día, Abdala comunicó que recibió "con agrado un mensaje de ⁦Luis Lacalle Pou comunicándome que había definido un responsable del P.E. (Poder Ejecutivo) para trabajar en la implementación de un Plan de compras públicas para el trabajo nacional".