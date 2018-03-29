Gobierno afronta los días previos a la negociación salarial más grande de la historia

NEGOCIACIONES

El Ministerio de Trabajo iniciará el lunes la ronda de los Consejos de Salarios, de la que este año participaran casi 230 grupos.

El gobierno se prepara para afrontar la negociación salarial más grande la historia del país, desde que en 1943 comenzaron a funcionar los Consejos de Salarios. Todo comenzará el lunes 2 de abril, cuando 15 de los 227 grupos que participarán de la ronda salarial inicien sus reuniones tripartitas.

El primer día comenzarán las negociaciones con los grupos del sector privado que vencieron sus convenios los primeros días del año: industria láctea, tejido de punto, remise, bancos, procesadoras, tarjetas de crédito y fideicomisos, sectores rurales (citricultura, arándanos, aves, suinos y apicultura), transporte urbano y suburbano de pasajeros y zonas francas..

Posteriormente se comenzará a tratar con los 176 grupos que vencerán en junio. El 9 de abril iniciarán las negociaciones del sector público. "Encontramos buena voluntad por parte de las cámaras empresariales y del Pit-Cnt para iniciar la negociación antes del vencimiento de los respectivos convenios", dijo el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, en declaraciones al portal de Presidencia de la República el martes.

El gobierno dice querer preservar el empleo y propuso para el primer año de vigencia de los convenios un aumento nominal de 6,5% para los sectores privados que están en dificultades, de 7,5% para los rubros que estén en situación intermedia, y de 8,5% en aquellos que están creciendo.

En el segundo año, los aumentos propuestos son 6, 7 y 8%, respectivamente, y para el último semestre o tercer año 5, 6 y 7%. Si se toma en cuenta que la inflación en los últimos doce meses se ubicó en 7,07%, en el primer año de vigencia, si se aplicaran a rajatabla los lineamientos, el sector en crecimiento sería el que vería mejorar su salario real.

En el caso de los grupos en situación intermedia, habría una virtual congelación salarial y en el caso de los que tienen dificultades, una caída del poder adquisitivo.

Los lineamientos fueron presentados el 13 de marzo a sindicatos y empresas. Ese día, el Poder Ejecutivo anunció que el 1° de enero de 2019 el salario mínimo, hoy en $ 13.140, pasará a estar en $ 15.000 (por debajo de los $ 16.500 que pretendía el Pit-Cnt).

Para la central, el aumento es insuficientes y los porcentajes de mejora previstos para los sueldos más deprimidos también, aunque avisó que considera que los lineamientos son solo un "piso" a partir del cual se negociará.