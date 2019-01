Gobierno afirma que está "desarticulando al narcotráfico" y "no hay ni un disparo"

La visión del gobierno sobre la gestión de la seguridad pública es que se está "desmantelando en serio al narcotráfico" y que esto se hace sin hacer "un disparo". Además, tiene "expectativa" de alcanzar la promesa de reducir un 30% las rapiñas respecto al inicio del período, a pesar de que en la actualidad la cifra se encuentra casi en el doble.

En declaraciones al programa Desayunos informales, el prosecretario de la Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo, sostuvo que "todavía queda un año de trabajo" para poder alcanzar la promesa de baja del 30%.



Sostuvo que una rapiña es "una situación que todos vivimos directamente o a través de algún familiar" y que "a quien sufre una rapiña es difícil decirle que invertimos" para reducirlas.



En este sentido, se refirió a la campaña "Vivir sin miedo" impulsada por el precandidato nacionalista Jorge Larrañaga: "Tenemos propuestas sobre la mesa que plantean la militarización de los centros urbanos. Yo pregunto qué pasa en los países donde eso se pone en práctica. Por ejemplo, en Brasil se mete a la Policía Militar y al Ejército en una favela. (Hay) muchos muertos, violencia, ráfagas de ametralladora, derriban un helicóptero de la Policía y sigue todo igual".



En cambio, "en Uruguay gracias a la inversión, a la tecnología, a la inteligencia, a la capacitación de los policías, estamos desarticulando en serio a las principales bandas de narcotraficantes".



Sobre las intervenciones en zonas como Los Palomares y los operativos Mirador, Roballo señaló que "el Estado va a esas zonas y se instala con todos los ministerios. Desplaza (a los narcotraficantes), terminan presos y no hay ni un disparo y ni un herido. Ahí está el resultado de una inversión. ¿Es suficiente, alcanza? No, para nada. ¿Nos exonera de las otras obligaciones? Para nada, pero hay un camino".



"Tenemos la expectativa de llegar a la meta" de una reducción del 30% en las rapiñas y "si no cumplimos, la gente evaluará", afirmó el prosecretario.