El gobierno admite una “crisis democrática y humanitaria”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La política exterior del Uruguay se asemeja al caso del doctor Jekyll y mister Hyde, personajes de la novela de Robert Louis Stevenson, según el senador colorado Pedro Bordaberry.

“Tiene un trastorno disociativo de la personalidad. Por un lado hay que conformar a la barra (el Frente Amplio) y después se dice otra cosa para afuera y para conformar a la conciencia”, sostuvo Bordaberry haciendo un paralelismo entre medicina y política en el llamado a sala al canciller Rodolfo Nin Novoa para hablar sobre la posición del gobierno uruguayo sobre Venezuela.



Nin Novoa insistió en que el gobierno del presidente Tabaré Vázquez quiere una salida negociada en base al diálogo en el país caribeño y de ninguna manera una intervención extranjera para desplazar al presidente Nicolás Maduro, como sostuvo que pide el presidente encargado Juan Guaidó.



El ministro informó que la reunión de hoy de Vázquez con su homólogo argentino Mauricio Macri “será con agenda abierta” y que afirmar que se reúnen para hablar sobre la postura uruguaya respecto de Venezuela “es una especulación de la prensa”.



Al responder a preguntas concretas de Bordaberry, el canciller afirmó que “hay presos políticos” en Venezuela, y que lo que se vive es una “crisis democrática” y también una “crisis humanitaria”.



Bordaberry criticó que el gobierno haya enviado al encargado de negocios en Venezuela José Luis Remedi a la asunción de Nicolás Maduro el 10 de enero.

Maduro “es un candidato no reconocido por nadie”, en un “proceso electoral sin garantías, con opositores presos, dijo. “Ahí dijimos (hablando del gobierno) que no había que tener injerencias y que nosotros éramos neutrales. Y entonces se dice que Guaidó no puede ser reconocido. Y se convoca a una reunión”, relató el senador.



“Y llamamos al diálogo sin condicionamientos. Ahí aparece el señor Hyde. Entonces se acostó y se despertó como doctor Jekyll y la cosa cambió. Ahora ponemos condiciones”, agregó el senador.



Bordaberry le formuló a Nin Novoa cuatro preguntas: si hay o no democracia en Venezuela, si hay crisis humanitaria o no, si Maduro a juicio de la cancillería es legítimo, y si hay presos políticos o no en Venezuela.

Opiniones.

"Almagro se ha excedido groseramente con sus funciones. Su postura es un problema para una salida”. RODOLFO NIN NOVOA

"Le venden el alma al diablo. Y ahora pasan la cuenta. «Bancame en esta aunque pase por encima de la Constitución»”.

PEDRO BORDABERRY

"Que se discuta sobre la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente llevaría a su derrocamiento”. CONSTANZA MOREIRA

Neutralidad.

Respecto a la presencia de Remedi en la asunción, el ministro dijo que se discutió ampliamente en el seno del gobierno y que luego se entendió que debía concurrir porque estar ahí “no es reconocer al gobierno sino al Estado” venezolano.



“La presencia obedeció a mantener canales abiertos con Venezuela que permitan una salida pacífica a la crisis. Nunca una salida por medio de la intervención extranjera, cosa que está pidiendo el autoproclamado”, dijo en alusión a Guaidó.



Luego, el senador Bordaberry criticó que Uruguay se haya declarado “neutral”: “Es neutral entre la persona que tiene presos políticos y quien quiere llamar a elecciones libres; neutral ante quien a cada rato acepta diálogos porque sabe que así gana tiempo para seguir en el poder. Ahí se dice que Guaidó no puede ser reconocido. Somos neutrales (…) se dice que si empezamos a poner condiciones para el diálogo hay un problema, pero luego se recibe a la Unión Europea y la neutralidad cambió. Ahí se volvió a aplaudir y se dijo que ahora sí se ponían condiciones. Entonces decimos que sí, pedimos como condición que haya elecciones libres. Y brindar garantías para un proceso electoral creíble, pero nos enteramos que eso que es tan bueno, en realidad se obtuvo a cambio de otra demanda que planteó nuestra cancillería. Logramos como un gran éxito que no se incluyera como condición pedir la liberación de presos políticos”, se lamentó.



“No es posible ponerle condiciones al diálogo cuando hay dos presidentes”, respondió Nin Novoa. “Cuando se dice que el gobierno de Maduro es ilegítimo se incurre en un error conceptual importante si no se considera el proceso previo”, agregó.



Sobre este punto, el canciller Nin Novoa aclaró que la creación del Grupo de Contacto Internacional (GIC) no se decidió ahora: “Los primeros acercamientos” de Uruguay con la Unión Europea (UE) “para crear un grupo de contacto” internacional que trate el tema de Venezuela “datan de septiembre de año pasado”, pero dijo que hubo “atrasos” por asuntos internos de la UE.



Agregó el ministro que la oposición venezolana “también tiene gran parte de responsabilidad” en la crisis. Señaló que según el gobierno venezolano “la oposición viajó a Estados Unidos y allí en Washington les dijeron “que no acepten nada” y que Maduro se tenía que ir. “¿Cuál es el interés americano? El petróleo venezolano, como lo fue en Irak”, señaló.



Hablando sobre la presencia de Guaidó como presidente encargado, el ministro dijo que el gobierno no lo reconocerá. “No estamos dispuestos a reconocer a un presidente no electo por la población, que se proclama en una más que dudosa interpretación de la constitución venezolana sacada de contexto, lo que genera un gravísimo antecedente en América Latina y en el mundo”, informó en sala.



Cuando se abrió el debate a las intervenciones, el diputado nacionalista Pablo Abdala sostuvo que “el canciller ha quedado en una posición complicada por las contradicciones del gobierno”. “Las relaciones comerciales confusas con Venezuela condicionan al gobierno”, dijo.



La senadora frenteamplista Constanza Moreira manifestó que la de Maduro “no fue una elección farandulera”. “También es legítima la Asamblea Nacional aunque hubo proscriptos en esa elección. Por el abstencionismo no se puede desligitimar una elección. Es legítimo el gobierno de Maduro con el 46% por ciento de los votos. Discutir la legitimidad de Maduro lleva al derrocamiento”, advirtió.



Nin Novoa terminó citando al caudillo blanco Luis Alberto de Herrera: “El Uruguay es internacional o no es”.