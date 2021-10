Gobierno "abierto" a negociar con COFE para "terminar con abuso de licencias en Estado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou señaló este viernes en rueda de prensa que el gobierno está "abierto" a negociar con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) algunos términos del proyecto de ley del gobierno que busca "terminar con el abuso de licencias dentro del Estado". Este miércoles, el mandatario recibió a las máximas autoridades de COFE en Torre Ejecutiva.

"Cuando uno se hace el vivo, otro compañero de oficina labura el doble. Es hasta para cuidar la función", dijo y lamentó que en Uruguay "se paguen a algunos funcionarios que se hacen los vivos y tienen días y días de licencia".

"Acá no es (decirle) a la persona que está enferma 'andá a trabajar'. Es que se corte con una práctica que era exagerada", subrayó Lacalle Pou, quien dijo que desde COFE plantearon "cuidar la función pública y cuidar al compañero que se carga laburo extra cuando el otro se hace el vivo".



"Estamos abiertos a negociar algunas cosas, pero no perder la esencia del proyecto de ley", aseguró el presidente, quien dijo que los funcionarios públicos "tienen cierto privilegio de que los que son presupuestados no pierden el trabajo", frente a lo que ocurre en el ámbito privado.



Además, adelantó que habrá "ingresos" de funcionarios en algunos ministerios. "Tenemos un problema en Ganadería, Dinacia, Agesic y algunos otros lugares", reconoció.

El presidente destacó además que hay "particularidades" más allá del sistema aplicado, que supuso un "esfuerzo grande de '3x1'", que implica ocupar una vacante cada tres que se generan en el Estado, porque "había que frenar con el gasto e ingreso", que consideró "excesivo en su momento de algunos funcionarios".



Puso el ejemplo de que en el Ministerio de Ganadería hay "mucha gente con causal jubilatoria", por lo que entiende no se puede "mirar para el costado" ya que se "pueden desvirtuar algunos servicios de ganadería". Indicó que hace un "par de semanas" se definió "avanzar" con el ministro de Ganadería en más ingresos.