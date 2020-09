Gloria Rodríguez: Mujica intentó desacreditar a Raffo "por el hecho de ser mujer"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La senadora por el Partido Nacional Gloria Rodríguez se refirió a las críticas del también senador y expresidente José Mujica dirigidas a la candidata a la Intendencia de Montevideo Laura Raffo. Fue "una condenable manera de intentar desacreditar a un candidato adversario, en este caso por el hecho de ser mujer", opinó.

"Sus palabras no dejan la menor duda de que es así, aunque pretenda matizarlo con falso humor", expresó la senadora y agregó que el episodio fue "muy grave".

Por otra parte, Rodríguez indicó: "Estoy segura que este hecho no pasó

desapercibido por muchos compañeros del propio Mujica, mujeres y hombres que desde hace años comparten con nosotros la lucha por los derechos de las mujeres, contra la violencia en todas sus expresiones y con el respeto mutuo como eje central de la imprescindible convivencia en paz".

Es por esto, opinó la senadora, que "deberían demostrar públicamente su distancia a estos exabruptos de una persona que cree gozar de impunidad e inmunidad para andar por el mundo sembrando el desprecio por quienes

piensan diferente".

La senadora indicó además que están abiertas las puertas para seguir por el camino del debate de ideas. Pero en cambio, "si se opta por la vía del

enfrentamiento entre los uruguayos, nos tendrán con toda la firmeza que nos inspira la democracia y el Estado de Derecho", aseguró.

El sábado, Mujica participó del acto de cierre de campaña de la lista 609, que apoya la candidatura de Álvaro Villar. En el evento el expresidente apuntó contra Raffo y su forma de vestirse para realizar recorridas por la capital, así como contra su eslogan "Montevideo Olvidado".

Raffo por su parte llamó a una conferencia de prensa el domingo, en la que indicó: "No le permito estigmatizarme por ser mujer, usar tacos o championes. Me visto como quiero, cuando quiero y voy a donde quiero. No le permito decir Montevideo olvidado las pelotas”, declaró Raffo en su sede central".