Gestión de Astori “ha sido un gran fracaso”, dijo Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

De gira por el departamento de Río Negro el candidato blanco Luis Lacalle Pou criticó con dureza el manejo de la economía llevado adelante por el ministro Danilo Astori, asegurando que su gestión “ha sido un gran fracaso”.

“El ministro (Danilo) Astori está muy preocupado y yo lo entiendo, porque ha sido un gran fracaso su gestión al frente de la economía. Tuvo todo a su favor, bonanza económica, viento de cola, inversión extranjera directa, mayoría parlamentaria, tuvo crédito popular y terminamos pidiendo agua por señas. Terminamos con déficit, desempleo, inflación, el cierre de empresas y muchísima gente viviendo en asentamientos” expresó el presidenciable blanco.



Dijo que la situación actual del país es fruto “de una mala política económica, porque se gastó más de lo que ingresaba y además no se fue eficiente” y puso como ejemplo el área de seguridad “donde en 2005 el presupuesto era de US$ 200 millones. En el 2015 ascendió a US$ 800 millones. ¿Hay algún uruguayo que se sienta hoy más seguro que en 2005? La respuesta es negativa y esto se repite en todas las áreas donde aumentaron los presupuestos y empeoraron las políticas públicas” afirmó el candidato del Partido Nacional.



Impuestos.

Lacalle también volvió a asegurar que si es electo no aumentará los impuestos y subrayó que el candidato oficialista no se compromete a mantenerlos.



“Nosotros sostenemos una y otra vez que no es conveniente y no es necesario aumentar impuestos y aumentar tarifas. El candidato del gobierno (Daniel Martínez) deja entrever que puede haber un aumento de impuestos o que no se descarta y me parece una buena cosa porque ustedes se acuerdan que en 2014, dijeron que no iban a aumentar impuestos y es más, que tenían chances de bajarlos. Obviamente eso no fue cierto, aumentaron tarifas y hoy estamos ante una situación económicamente peor” insistió.