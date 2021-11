Germán Cardoso: "No tengo compromiso con Kirma ni con Elbio Rodríguez"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El exministro de Turismo y diputado colorado Germán Cardoso dijo ayer en el Parlamento que tomó conocimiento de la empresa Kirma “por el mismo expediente de contratación de las otras dos empresas digitales”.

“No fue a través del ministerio. Llegó una propuesta elaborada por la propia agencia, incluso con los montos que fijaba para cada una de las empresas”, señaló ayer en conferencia. Indicó que Young & Rubicam “fue quien definió los montos” de contratación. Esto fue desmentido por la agencia en un comunicado, donde aseguró que “los asesores” de Cardoso enviaron la propuesta de contratación de la empresa.



Ayer, el ministro fue consultado por las declaraciones de su excolaborador honorario Elbio Rodríguez, quien admitió en la investigadora que él presentó Kirma a la agencia de publicidad.

“No soy empresario privado. No tengo compromiso con Kirma ni con Elbio Rodríguez”, aseguró. En ese marco, indicó que no era su asesor y lo definió como “una persona que conozco hace muchísimos años”.

Denuncia.

Con respecto a la comparecencia de la exministra y senadora Liliam Kechichian a la investigadora, Cardoso afirmó que no quedó “para nada satisfecho”. “No pudo contestar por qué no levantó las observaciones a la (compra de la) sede del ministerio en Cerrito y Zabala”, que fue objetada por el Tribunal de Cuentas. Indicó que “tampoco pudo explicar” un convenio directo con una institución deportiva armenia por US$ 1,5 millones. “Con ese dinero se podría haber comprado una institución deportiva entera”, aseguró Cardoso en rueda de prensa.

Liliam Kechichian llegando a la Comisión Investigadora de Turismo. Foto: Francisco Flores

El diputado dijo que está convencido “de la justa razón de ser” de la investigación y aseguró que en la gestión del FA se usaron los mismos métodos de compra directa. “No hubo llamados a licitación, siempre se usó la compra directa en situaciones diferentes”, añadió en alusión a la pandemia. El exministro señaló que no se arrepiente “de nada de lo hecho” porque se trabajó en condiciones de tipo excepcional.



Por su parte, Kechichian indicó que contestó “todas y cada una de las preguntas”. “No hay ninguna denuncia concreta, hay observaciones del Tribunal de Cuentas y preguntas de la gestión y sobre cómo funcionaron algunos proyectos”, subrayó.



La exministra de Turismo ironizó con que “nadie trajo el negocio” de la compra de un inmueble para sede ministerial por US$ 1,5 millones, objetado por Cardoso en la investigadora. Con respecto a la Unión General Armenia de Beneficencia, señaló: “Lo único que hice fui firmar, porque ya no estaba en mi órbita la dirección de Deportes”, que pasó depender de Presidencia. Según dijo, lo aprobó porque “hasta que no se votara el presupuesto los recursos estaban en Turismo”.