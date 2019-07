Gerardo García Pintos: “Nos gustaría tener sus condiciones”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Bienvenidas las inversiones que llegan al país, ojalá que todo el sector empresarial de Uruguay tuviera los apoyos que ha tenido UPM. A todos (los empresarios) nos gustaría tener sus condiciones”. De esa forma reaccionó Gerardo García Pintos, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay (CCE), al enterarse de la confirmación de la instalación de la planta UPM II en el departamento de Durazno sobre el río Negro.

Aclaró que no es contrario a que la compañía extranjera recibiera determinadas ayudas por parte del Estado. “Lo que no está bien es que no las tenga el empresariado nacional”, señaló. Prefirió no explayarse sobre los beneficios que UPM recibió por parte del Estado.



Otro punto que preocupa a los empresarios es el efecto sobre el medio ambiente que podría llegar a tener el emprendimiento en el área cerca al lugar elegido para su instalación. “Hay muchos sectores de la población que tienen sus dudas. Se puede esperar impactos de todo tipo, esperamos que sean mitigados para que el resultado final sea positivo. Ojalá que los impactos ambientales están bien medidos y mitigados”, agregó.

El empresario, que fuera presidente de la Asociación Rural del Uruguay, recordó que se produjo un debate en el proceso de negociación que “no le hace bien a la transparencia del proceso que de alguna manera empaña a la inversión en sí misma”. Al respecto, subrayó que esos inconvenientes se produjeron “de parte de las autoridades y no de la empresa”.



García Pintos enfatizó que “la economía uruguaya está muy deprimida por las muy fuertes dificultades de competitividad debido a los altos costos del país”. En ese sentido, destacó que la inversión “puede mover la economía” y que en la etapa de construcción de la planta va movilizar la economía “en sectores como el de la construcción y los servicios”.



Además, avizoró un “movimiento económico en la zona centro del país, donde se va a construir la planta, que históricamente ha tenido menos desarrollo en comparación como áreas del litoral, el sur o la costa”.