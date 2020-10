General denunciado por violencia de género pidió pase a retiro y fue internado

El general Ricardo Fernández, quien se desempeñaba como director del Instituto Militar de Estudios Superiores, pidió su pase a retiro en la noche del lunes, informó el Ministerio de Defensa.

Además, Fernández fue internado en la pasada jornada tras realizar una consulta médica en la Emergencia del Hospital Militar.

Ayer el Ministerio de Defensa había anunciado una sanción con arresto a rigor al general denunciado por violencia de género.



"Es objeto de un proceso judicial que se inició, por una denuncia de violencia de género y la aplicación de medidas cautelares que le recayeron. La sanción se aplica, sin perjuicio del análisis jurídico y reglamentario de los hechos, del que se desprenderá la medida disciplinaria correspondiente, una vez que se disponga de todos los antecedentes", había expresado la cartera en un comunicado.



INFORMACIÓN

Violencia doméstica



Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía