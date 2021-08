"Genera incertidumbre": Astori criticó el nuevo sistema de fijación de combustibles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Danilo Astori, exministro de Economía y senador frenteamplista, criticó este jueves el sistema implementado por el gobierno para fijar el precio de los combustibles, días después del último ajuste. El sistema comprende un cálculo que incorpora la fluctuación del precio internacional del petróleo, simulando un escenario de libre importación, pero también suma sobrecostos de Ancap.

En diálogo con "Otra mañana" (Radio Oriental), Astori remarcó: "Lo que no se puede hacer es ajustar el precio del combustible en base a factores que no se sabe cómo van a evolucionar y, al mismo tiempo, cada dos meses. Eso es muy malo desde el punto de vista económico, no pensando solo en los que tienen automóviles o vehículos de transporte que funcionen en base a nafta o gasoil, digo para toda la economía, porque ese efecto se difunde en toda la economía".

El exministro apuntó que "desde el punto de vista de la inversión genera una incertidumbre extraordinariamente grande que va en contra de la realización de planes de inversión". Y lanzó: "¿Quién va a invertir en algo que necesita el uso intenso de combustible sabiendo que se lo van a ajustar cada dos meses?".



Astori sostuvo además que el ajuste es por "factores que no se presentan evolucionando con seguridad, como es el precio internacional de crudo o el propio tipo de cambio, que es otro elemento fundamental a tener en cuenta en la fijación del precio de los combustibles".



"Discrepo totalmente con el camino elegido en este caso, en términos generales con las tarifas", remarcó el exministro de Economía durante las administraciones del Frente Amplio.

El último ajuste de combustibles también concitó críticas de otros actores de la oposición. El expresidente José Mujica manifestó que "quienes hoy (son) gobierno recorrieron y recorrieron todo el país anunciando y machacando que iban a bajar el precio de los combustibles". No obstante, se quejó que "reiteradamente lo suben".