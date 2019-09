Gasto de funcionamiento de IMM creció 26% en dos años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De cara al debate que mantendrá con Daniel Martínez, el candidato blanco Luis Lacalle Pou ya tiene sobre su escritorio un informe sobre la gestión del presidenciable frenteamplista en su paso por la Intendencia de Montevideo. El documento, elaborado por el ingeniero agrónomo José Paulo de Moraes, la contadora Iliana Giglio y el edil de la lista 71 del Herrerismo Daniel Martínez Escames, destaca que los gastos de funcionamiento de la IMM muestran un aumento sostenido en dólares desde el comienzo de la actual administración, siendo de un 26% el incremento entre 2016 y 2018. “No solo no bajó un 15% según lo prometido, sino que tuvo un significativo aumento. Su peso relativo en la estructura presupuestal oscila en un 30%”, señala el informe en poder de El País.

“En los tres años centrales de la administración del ingeniero Martínez (2016 a 2018), la Intendencia gastó un total de US$ 574 millones en su funcionamiento”, agrega.



A fines de 2015, la idea del exintendente era que la comuna llegara a un déficit cero en dos años, para lo que se abatirían 30% las horas extras y 15% los gastos de funcionamiento, según declaró el entonces jefe comunal en una entrevista con El País. La IMM, cuantificó Martínez, necesitaba recortar gastos en alrededor de $ 700 millones.



El informe del Herrerismo destaca que hace ya casi dos décadas que las retribuciones personales y los gastos de funcionamiento representan “el 75% del total ejecutado por la IMM cada año”. Y que las inversiones totales durante 2018 (el último ejercicio auditado), “bajaron respecto al año anterior y son algo menos del 20%”.



“Por otra parte, las inversiones llevadas a cabo con fondos genuinos (recursos propios) no llegan al 6%. Entre 2016 y 2018 las inversiones con fondos propios nunca superaron el 10%”, detalla el documento.



También señala que el aporte del gobierno central a la administración de Montevideo tuvo un aumento del 62% desde 2015. “Más del 90% del endeudamiento de largo plazo de la IMM es en dólares y ello tiene un efecto negativo en la ecuación económica en la medida que los ingresos son en pesos”, anotan los asesores.



Aumento de recaudación.

La Intendencia cuenta con tres fuentes de ingresos: recursos propios, aportes del gobierno central y aporte del financiamiento externo. El documento del Herrerismo señala que desde que asumió Daniel Martínez, la administración municipal mostró un incremento sostenido de la recaudación, como venía ocurriendo en años anteriores. En 2018 alcanzó los US$ 701 millones de ingresos totales.



“Expresado en dólares y tomando como base 2015, en 2016 los ingresos incrementaron 19%, en 2017 fue 29% y en 2018 aumentaron 31%. En el período de gobierno que transcurre, la IMM va a movili- zar una cifra cercana a los US$ 3.500 millones (igual a una planta de UPM), con mucho menos observancia pública”, destaca el documento.



“Lo recaudado en 2016, 2017 y 2018 superó lo estimado por la IMM, tanto en los ingresos territoriales (Contribución Urbana, Rural y otros), como en los ingresos vehiculares (Patente, multas, otros). Lo anterior permitió anunciar por parte de la administración ejercicios con superávit (2017 y 2018) y en consecuencia un descenso muy poco significativo del déficit acumulado, que al cierre de 2018 asciende a US$ 61 millones. No se considera aquí la pertinencia o no de destinar ese pequeño ‘supuesto superávit’ a financiar obras”, agrega.



Cargos de confianza.

A su vez, el informe destaca que no se bajó la cantidad de car- gos políticos y de particular confianza, y que los costos asociados a los mismos pue-den equipararse al nivel de inversiones.



“Aquí es enorme la brecha entre lo prometido y lo que efectivamente hizo la administración del ingeniero Martínez. Las oficinas con directa dependencia del intendente y/o el secretario general (dejando fuera las áreas sustantivas, las de apoyo y la descentralización), gastaron en 2018 un total de casi US$ 110 millones, una cifra que se acerca a los fondos genuinos destinados a las inversiones”, subraya el documento.



“En el período 2016-2018, el área de alta dirección de la IMM gastó un total de US$ 280 millones. Hace pocos días Adeom denunció el ingreso de más de 700 funcionarios sin previo concurso, en los últimos dos años”, agrega.



Opinión política.

Además del análisis de los números oficiales, el documento del Herrerismo tiene distintas consideraciones políticas. Por ejemplo, señala que “el marketing y el voluntarismo le ganaron a la propuesta bien diseñada y a la gestión eficiente” y que “el gasto excesivo y sin control le ganó a la austeridad y al cuidado por los recursos públicos”.



También apunta al duro enfrentamiento que Martínez tuvo con Adeom, señalando que “el patoterismo y el chantaje sindical le ganó a la autoridad legítima y a las necesidades de la ciudadanía, sobre todo de los más vulnerables”. Y al hecho de que el exintendente haya abandonado un año antes el cargo para el que fue electo para hacer campaña política: “El capricho electoral y el cuidado del poder le ganaron a la gestión eficiente y al compromiso de servicio público orientado a resolver los problemas reales de los contribuyentes”.



También se alude al “shock de obras” referido varias veces por Martínez y por algunos de los directores municipales: “El Plan de Obras Quinquenal no se cumplirá y solo se ha ejecutado el 10% de los fondos para financiar las obras del Fondo Capital (aprobado en febrero de 2016 por US$ 94 millones), destaca el informe.