Javier García: "Tenemos la obligación moral de salir a defender" la LUC

El ministro de Defensa, Javier García, aseguró este sábado durante la Mesa Nacional de Espacio 40 que tienen "la obligación moral de salir a defender la Ley de Urgente Consideración (LUC), es un compromiso ético", expresó.

"La Ley de Urgente consideración es el instrumento que durante la campaña electoral nos comprometimos a llevar adelante, porque no es: 'Es esto y cuando sea, es esto y es urgente'", dijo. "Se nos confió un mandato y nosotros tenemos que defenderlo", agregó.



García indicó que desde la oposición se cuestiona la ley y se la tilda de inconstitucional, mientras que se defiende al referéndum como un mecanismo constitucional. "Son constitucionales las dos cosas, el referéndum y la LUC", expresó el ministro.



"Defender la Ley de Urgente Consideración, es defender la confianza que la gente otorgó hace más de un año y medio. Y la confianza de la gente es sagrada", indicó.



García expresó que la ley no será únicamente para el presente, sino que servirá en el futuro, para las generaciones que vienen. En ese sentido, el jerarca indicó: "Todo esto que estamos construyendo hoy no es para nosotros, tiene que ser para aquellos que en primera fila tienen que estar, que son los que no admiten demoras. Además para aquellos a quienes les vamos a heredar más temprano que tarde un país", dijo.



"Uno a veces nota fatiga, cansancio, en que en Uruguay las discusiones sean por lo que pasó hace 50 y 60 años y no por lo que va a pasar en 50 y 60 años", consideró.



"Empezamos a tener derechos que se nos habían robado", "en Uruguay los ciudadanos tenemos más derechos que los delincuentes, en Uruguay a los ciudadanos se les respetan los derechos, cambiando ese razonamiento de no hace mucho donde al fin de cuentas parecía que quienes violaban la ley tenían más derechos que los ciudadanos de a pie", indicó.



El ministro también hizo referencia al desempeño de Luis Lacalle Pou en su cargo de mandatario y expresó: "Sentimos un enorme orgullo por el presidente de la República. Tenemos un presidentazo, un presidente que ha logrado en muy poco tiempo y en tiempos muy particulares que en el Uruguay haya menos tensiones", expresó.



"Hay un gobierno que se hizo cargo y dejaron de haber gobernantes que le echan la culpa de los problemas a la gente. Eso es lo que vivimos durante muchos años, que los problemas para los gobernantes siempre eran culpa de la gente", expresó.



García indicó que durante un año y medio el gobierno ha llevado adelante "cambios muy profundos" y puso como ejemplo el discurso de Lacalle Pou en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). "No hizo más que confirmar algo que ya empezaba a notarse y es que el mundo empezó a mirar, en medio de la pandemia, a Uruguay con mucha atención", dijo.



"Al presidente de la República se lo reconoce (internacionalmente) no porque se vita de tal o cual forma o porque viva en tal lugar o en tal otro. El mundo reconoce al presidente de la República por lo que hace y por los valores que defiende", indicó.



Asimismo, García también destacó el trabajo de la coalición de gobierno, la que consideró que durante el año y medio que lleva al frente ha trabajado "muy bien". "Empezó siendo un acuerdo electoral con un Compromiso por el País y un año y medio después ha demostrado ser muy efectiva", expresó.



La coalición vino para quedarse, porque surgió de abajo hacia arriba, fue un reclamo de muchos uruguayos, de miles de todo el país, que dijeron:' a ver, blancos, colorados, independientes, cabildantes, de la gente, fíjense que tienen más coincidencias que diferencias y sobre todo tienen las coincidencias más importantes, que es el respeto a la República, a la libertad, al sistema democrático y a los derechos humanos'", aseguró.



"Unidos vamos a cambiar las cosas que nos comprometimos a cambiar. El programa que la coalición se comprometió no va a dejar de ser aplicado por la pandemia. La pandemia no es una excusa", agregó.