García sale en defensa del general Manini Ríos

"Lo de Manini Ríos fue un saludo a su fuerza y no se extralimitó. Hay un antimilitarismo adolescente absoluto dentro del Frente Amplio (…) Para lo único que se escucha al Frente es para atacar o sancionar a los militares", señaló García en un comentario hecho en su cuenta de Twitter.

El senador nacionalista precisó que si el militar estuviera violando el artículo 77 de la Constitución, que prohibe a los uniformados hacer comentarios políticos, el presidente ya tendría que estar tomando medidas. "No está violando ninguna norma", concluyó.

La relación de Manini Ríos con sectores del Frente Amplio deja mucho que desear. "Saludo al soldado que se esfuerza por cumplir la misión asignada de la mejor forma, a pesar de las dificultades, de su bajo salario (...) y de la acción de los mercaderes del odio, de los que viven de la división y del enfrentamiento entre orientales", escribió en su cuenta de la red social Twitter.

Luego de ello, el diputado del Nuevo Espacio Jorge Pozzi dijo a El País que no comprende a qué se refiere Manini Ríos, ya que entiende que el saludo está "un poco en el límite" dado que el comandante está impedido de hacer comentarios políticos.

Arresto.

Meses atrás, Manini Ríos recibió una dura sanción de parte del Poder Ejecutivo y desde sectores del oficialismo se pidió su remoción. Lo mismo sucedió ahora, ante sospechas que surgen desde la izquierda de que el militar quiere iniciar una carrera política.

"Hace bien el gobierno en no hacer ningún movimiento porque Manini si quiere ser un candidato a la Presidencia de la República tiene que estar retirado. Si lo que está es esperando que se lo retire para hacer campaña no lo vamos a hacer, no sé si es lo que quiere", subrayó el diputado.

Pozzi argumentó que su sector pretende "integrar" a los militares y no se siente aludido por estas declaraciones.

En tanto, el exdirigente sindical de la bebida Richard Read opinó que el Ejecutivo "ya tenía que haberlo removido". Otra opiniones se dirigieron en la misma línea a favor de la destitución.