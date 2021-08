García por radares: "Se nos exige a nosotros en un año y medio lo que no se hizo en 15"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Defensa, Javier García, consideró "paradójico" que desde la oposición se exija que se encuentre una solución a la problemática de los radares, cuando es algo que "no se hizo durante 15 años".

"Está muy bien exigir. Ahora, se nos exige a nosotros en un año y medio lo que no se hizo en 15. La pregunta sería por qué no se hizo cuando el país estaba en absoluta normalidad", indicó en la mañana de este martes en diálogo con Informativo Carve.



García pidió se les permita trabajar y aseguró que actualmente se están tomando decisiones para resolver "en el medio de la pandemia los problemas que se tendrían que haber resulto" hace tiempo.



"Si se va a Google lo va a encontrar lleno en los últimos años de esta circunstancia. La diferencia es que nosotros empezamos a trabajar en este año y poco de gobierno para tener soluciones de mediano y largo plazo", expresó.



"Seguramente en poco tiempo podamos tener una solución que sea por largo plazo", dijo el ministro y agregó que "parece que el problema fuera de ahora", cuando en realidad hace unos años atrás también existía.



El ministro aseguró que, de todas formas, "hoy la seguridad del espacio aéreo está garantizada" y detalló que hoy en día se está trabajando con dos radares: "Uno que es el de Durazno y otro que está en el Comando de la Fuerza Aérea".



Actualmente se continúan las negociaciones con una empresa italiana, que es la que fabricó el principal radar del aeropuerto de Carrasco, que hoy está roto, y que se hará cargo de las reparaciones.



Los problemas con los radares fueron denunciados en los últimos días por la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay (Actau). Pablo Paseyro, presidente del sindicato, había declarado a El País a comienzos de agosto que “la situación no es normal hace un mes y medio”.

El domingo, la polémica por los radares tomó nuevo impulso tras el accidente aéreo de dos argentinos en Maldonado que fallecieron.

Sin embargo, el titular de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia), Gaetano Battagliese descartó ayer que haya habido problemas con los radares y explicó que “no tuvo nada que ver” con el accidente porque el plan de vuelo de los pilotos fue visual. Esto significa que los pilotos se guían por lo que ven desde la aeronave. “Cuando es un vuelo visual (que depende de la vista del piloto) y a baja altura, los sensores de radar pueden colaborar o no, pero el objetivo de este vuelo es que sea justamente visual y con comunicación radial”, indicó el jerarca.